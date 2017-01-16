 

Девочка пыталась сбежать от матери из Новосибирска в Киргизию

 16 января, 16:37
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Девочка пыталась сбежать от матери из Новосибирска в Киргизию
Фото с сайта metronews.ru

Транспортная полиция задержала 13-летнюю девочку, которая пыталась уехать от матери из Новосибирска в Киргизию на поезде сообщением Иркутск — Кисловодск, рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Новосибирской области Михаил Тимофеев 16 января.

На железнодорожной станции в Барабинске Новосибирской области с поезда № 57 сообщением Иркутск — Кисловодск высадили безбилетную 13-летнюю девочку, сопровождающих взрослых рядом с ней не было.

«Она сбежала из дома, пока мать не видела. На вокзале проскользнула в первый попавшийся поезд, воспользовавшись тем, что в вагоне были провожающие, — рассказал Михаил Тимофеев. — За три минуты до отправления проводник заметил её и стал выяснять, где родители. С собой у неё не было ни билетов, ни документов. Девочка ответила, что потеряла маму. Поезд тронулся, следующая остановка была только в Барабинске. Там её сняли с поезда сотрудники транспортной полиции».

В дальнейшем на расспросы сотрудников полиции девочка отвечала, что хотела уехать в Киргизию к бабушке, хотя села на поезд, который туда не идёт. Кроме того, она называла чужую фамилию, когда пытались установить её личность. Тем временем мать более суток разыскивала свою дочь, написав заявление о пропаже в полицию.

«Женщина и девочка обе — уроженки Киргизии. Мать девочки получила российское гражданство, купила квартиру в ипотеку и в 2015 году перевезла дочь жить в Новосибирск, — добавил Тимофеев. — Раньше ребёнок уже сбегал из дома. Когда жила в Киргизии с бабушкой, стремилась к матери, которая уехала в Россию на заработки. После переезда стала рваться обратно к бабушке».

Сотрудники транспортной полиции посоветовали матери обратиться к детскому психологу.

Напомним, что в ноябре 2014 года полиция сняла пятерых школьников с подножек грузового поезда в Новосибирской области.

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