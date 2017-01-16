Эксперты пересчитают снежных барсов на Горном Алтае

Масштабную операцию по подсчёту численности краснокнижных снежных барсов и их кормовой базы высоко в горах на Алтае проведут эксперты с января по март, рассказала корреспонденту Сиб.фм заместитель директора по научной работе Катунского заповедника Татьяна Яшина 16 января.

В январе-марте 2016 года состоится 10 полевых экспедиций. Свои усилия объединит команда экспертов из Алтайского и Катунского заповедников, Сайлюгемского национального парка, а также помощников из общественных организаций. Специалистам предстоит уточнить картину обитания снежного барса, определить его численность, посчитать копытных — основную кормовую базу снежного барса. Полевые работы будут проводиться при финансовой поддержке Всемирного фонда природы.

«Мы используем стандартную методику. Специалист находит след ирбиса, идёт по нему и ищет признаки жизнедеятельности животного, — пояснила Татьяна Яшина. — В ключевых местах обитания снежных барсов устанавливаются фотоловушки. Они позволяют отслеживать посещаемость животными данного места. Уже имеющиеся фотоловушки исследователи будут проверять. У этих кошек индивидуальный рисунок пятен, так что отличить одну особь от другой не составит труда. Поэтому мы их знаем, как говорится, „в лицо“».

Исследования требуют от экспертов серьёзной подготовки, начиная от навыков горных походов и заканчивая умением находить следы животных. Иногда приходится применять альпинистское снаряжение. Дело в том, что снежные барсы обитают в горах выше границы леса, то есть на высотах, превышающих 2 тысячи метров над уровнем моря.

«Ирбис обитает в довольно труднодоступных местах — наверное, поэтому он до сих пор сохранился, — отметила Яшина. — Увидеть снежного барса вживую трудно. Но был случай буквально в прошлом году: летом на Южно-Чуйском хребте во время похода Сайлюгемского национального парка телеоператор заснял ирбиса на простую камеру. С другой стороны, многие исследователи, профессионально занимающиеся изучением снежного барса, вживую с ним ни разу не встречались».

По словам Яшиной, за последние годы снежные барсы неоднократно попадались в проволочные петли браконьеров, поставленные для поимки кабарги или волка. Решение этой проблемы эксперты ставят перед собой в первую очередь.

Региональный учёт ирбиса на Алтае будет проводиться во второй раз. Первый, пробный подсчёт провели в 2016 году. По его итогам эксперты насчитали около 40 особей снежного барса в регионе.

Снежный барс — вид, включённый в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Благодаря усилиям природоохранных организаций, на Алтае в последние годы отмечается определённый рост численности ирбиса. Тем не менее снежные барсы продолжают находиться под угрозой исчезновения.

Напомним, что в августе 2015 года всемирный фонд дикой природы (WWF) и российский фонд «Мир вокруг тебя» запустили масштабный проект по изучению и защите снежного барса на территории Саяно-Алтая.