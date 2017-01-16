 

Эксперты пересчитают снежных барсов на Горном Алтае

 16 января, 17:46
подходящие темы
Эксперты пересчитают снежных барсов на Горном Алтае
Ирбис в Новосибирском зоопарке. Фотографии Алёны Мартыновой

Масштабную операцию по подсчёту численности краснокнижных снежных барсов и их кормовой базы высоко в горах на Алтае проведут эксперты с января по март, рассказала корреспонденту Сиб.фм заместитель директора по научной работе Катунского заповедника Татьяна Яшина 16 января.

В январе-марте 2016 года состоится 10 полевых экспедиций. Свои усилия объединит команда экспертов из Алтайского и Катунского заповедников, Сайлюгемского национального парка, а также помощников из общественных организаций. Специалистам предстоит уточнить картину обитания снежного барса, определить его численность, посчитать копытных — основную кормовую базу снежного барса. Полевые работы будут проводиться при финансовой поддержке Всемирного фонда природы.

«Мы используем стандартную методику. Специалист находит след ирбиса, идёт по нему и ищет признаки жизнедеятельности животного, — пояснила Татьяна Яшина. — В ключевых местах обитания снежных барсов устанавливаются фотоловушки. Они позволяют отслеживать посещаемость животными данного места. Уже имеющиеся фотоловушки исследователи будут проверять. У этих кошек индивидуальный рисунок пятен, так что отличить одну особь от другой не составит труда. Поэтому мы их знаем, как говорится, „в лицо“».

Исследования требуют от экспертов серьёзной подготовки, начиная от навыков горных походов и заканчивая умением находить следы животных. Иногда приходится применять альпинистское снаряжение. Дело в том, что снежные барсы обитают в горах выше границы леса, то есть на высотах, превышающих 2 тысячи метров над уровнем моря.

«Ирбис обитает в довольно труднодоступных местах — наверное, поэтому он до сих пор сохранился, — отметила Яшина. — Увидеть снежного барса вживую трудно. Но был случай буквально в прошлом году: летом на Южно-Чуйском хребте во время похода Сайлюгемского национального парка телеоператор заснял ирбиса на простую камеру. С другой стороны, многие исследователи, профессионально занимающиеся изучением снежного барса, вживую с ним ни разу не встречались».

По словам Яшиной, за последние годы снежные барсы неоднократно попадались в проволочные петли браконьеров, поставленные для поимки кабарги или волка. Решение этой проблемы эксперты ставят перед собой в первую очередь.

Региональный учёт ирбиса на Алтае будет проводиться во второй раз. Первый, пробный подсчёт провели в 2016 году. По его итогам эксперты насчитали около 40 особей снежного барса в регионе.

Снежный барс — вид, включённый в Красную книгу России и Международного союза охраны природы. Благодаря усилиям природоохранных организаций, на Алтае в последние годы отмечается определённый рост численности ирбиса. Тем не менее снежные барсы продолжают находиться под угрозой исчезновения.

Напомним, что в августе 2015 года всемирный фонд дикой природы (WWF) и российский фонд «Мир вокруг тебя» запустили масштабный проект по изучению и защите снежного барса на территории Саяно-Алтая.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 26.12.2016, 07:07 • тест

Тест: дивные горы и горные дива

Горы всегда удивляли и восхищали человека. Но много ли вы знаете о дивных горах и горных дивах? Чем, например, известно Дивногорье? Кто такой Симеон Дивногорский? Что произошло на Дивной горе в Угличе? Тест Сиб.фм, подготовленный совместно с компанией «СЛК», застройщиком новосибирского микрорайона «Дивногорский», удивит вас и заставит поверить в чудеса.
 8.12.2016, 17:23 • статья

Отпуск на Таймыре: от шашлыков до бёрдвочинга

В Норильске прошел фестиваль «Отпуск на Таймыре», корреспондент Сиб.фм выяснял, чем заняться на полуострове любителю туризма.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
 3 января, 07:07 • интервью

Протоколы повивальных мудрецов

Корреспондент Сиб.фм поговорил с самым известным акушером-гинекологом Новосибирска Дмитрием Хоптяном, через руки которого прошли 10 тысяч новорожденных.
присоединяйтесь!
    