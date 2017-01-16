В Курумканском районе Республики Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 3,7: объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ГУ МЧС 16 января.

По словам директора Сибирского отделения Федерального исследовательского центра Единая геофизическая служба (ФИЦ ЕГС) РАН Виктора Селезнёва, на самом деле сейсмологи регистрируют примерно 300 слабых землетрясений в Бурятии в месяц. Магнитуда около 4 — это небольшие землетрясения, о которых МЧС решает информировать население и отправляет рабочие группы для проверки социально значимых объектов. Потому что толчки, как правило, ощущаются.

Землетрясение магнитудой 3,7 зафиксировали 15 января в 07:13 по местному времени, эпицентр находился в 14 км севернее населённого пункта Улюнхан Курумканского района Республики Бурятия.

2 января в соседнем районе также произошло колебание земной поверхности примерно с такой же магнитудой — 4. Эпицентр находился в 21 км юго-восточнее населённого пункта Усть-Баргузин Баргузинского района.

«Сотрясаемость — это описательная система баллов. Например, если лампочка закачалась, то 3 балла, если шкаф, то уже 4-5, а если печные трубы треснули в частных домах — 6. А магнитуда — это энергия, которая выделяется при землетрясении. Получается, что балльность фиксируется в том месте, где наблюдали землетрясение и определяет сотрясаемость там, а магнитуда — характеристика энергии, выделенной при землетрясении», — объяснил корреспонденту Сиб.фм Виктор Селезнёв.

Как отметил сейсмолог, о слабых землетрясениях, которые происходят по несколько раз в день, писать не имеет смысла. Сильного землетрясения в 2017 году пока не было ни одного. Вся информация о них концентрируется в ФИЦ ЕГС РАН: за территорию Бурятии отвечают два филиала — Бурятский (базируется в Улан-Удэ) и Байкальский (Иркутск). Они получают данные о сейсмичности, выставляют эту информацию на сайт и передают в директивные органы, а МЧС решает, какие действия принимать.

«При подземных толчках с магнитудой 4-5 баллов только в эпицентре могло немного потрясти — всё зависит ещё и от глубины подземных толчков.

При землетрясении с магнитудой 4 (10-й энергетический класс) выделяется 1010 Дж энергии. При магнитуде 5 — 13-й энергетический класс, 1013Дж: как маленькая атомная бомба, если взорвать её на глубине 10-15 км. Поэтому если магнитуда 6 или 7, то тогда уже большие территории будет трясти, в эпицентре могут быть разрушения. Здесь уже можно сравнить со взрывом бомбы, которую сбросили на Хиросиму, только под землёй», — добавил эксперт.

Предсказать мощность подземных толчков на определённой территории возможно, но на годы вперёд.

«В сейсмологии делаются долгосрочные прогнозы — например, можно точно сказать, сколько землетрясений с магнитудой 4 или 5 произойдёт в районе Улан-Удэ за 50 лет. А вот когда (время с точностью в часы), предсказать пока современная наука не может», — рассказал директор Сибирского отделения ФИЦ ЕГС РАН.

Напомним, что в октябре 2014 года землетрясения интенсивностью до 4 баллов были зафиксированы в Хакасии, Туве и на Алтае.