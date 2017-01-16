Каждый шестой заключённый Новосибирской области заражён ВИЧ

Свыше трёх тысяч заключённых, отбывающих наказание на территории Новосибирской области, то есть каждый шестой из них, инфицированы ВИЧ, узнал корреспондент Сиб.фм 16 января из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

Надзорное ведомство публикует такую статистику по итогам анализа соблюдения законных прав осуждённых на медицинскую помощь в областных учреждениях уголовно-исполнительной системы. В настоящее время в них содержатся более 17,5 тысячи заключённых. В течение всего 2016 года прокурорами было выявлено 211 нарушений законодательства о здравоохранении. В 2015 году этот показатель был гораздо ниже и составлял только 126 нарушений.

По результатам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 работников медико-санитарной части № 54 ФСИН, к административной ответственности — два должностных лица (в связи с использованием медицинских изделий с истёкшим сроком годности).

Как отмечает прокуратура, в сфере терапевтической помощи ВИЧ-инфицированным заключённым в Новосибирской области наблюдается прогресс: в 2015 году антиретровирусной терапией, которая позволяет больным вести нормальный образ жизни, был охвачен 21 % заражённых заключённых (свыше 630 человек), а в 2016 году уровень охвата составил уже 37 % (1 070 человек).

«В результате совместных усилий органов прокуратуры, государственной власти, институтов гражданского общества и принятого комплекса мер уровень пенитенциарной смертности в 2016 году снизился на 30 % по сравнению с 2015 (156 случаев против 216). В 2017 году органами прокуратуры будет продолжена работа по обеспечению прав заключённых на получение квалифицированной медицинской помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что три региона Сибири вошли в десятку регионов РФ с критически высоким уровнем заболеваемости ВИЧ — это Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области. Основные причины распространения вируса в этих регионах — употребление наркотиков и незащищённый секс.

В Новосибирской области по состоянию на конец 2015 года было зарегистрировано 912 ВИЧ-инфицированных на каждые 100 тысяч человек населения. Всего в России общее число заболевших ВИЧ превысило миллион человек.