 

Каждый шестой заключённый Новосибирской области заражён ВИЧ

 16 января, 14:57
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Каждый шестой заключённый Новосибирской области заражён ВИЧ
Фото с сайта yuga.ru

Свыше трёх тысяч заключённых, отбывающих наказание на территории Новосибирской области, то есть каждый шестой из них, инфицированы ВИЧ, узнал корреспондент Сиб.фм 16 января из сообщения пресс-службы прокуратуры региона.

Надзорное ведомство публикует такую статистику по итогам анализа соблюдения законных прав осуждённых на медицинскую помощь в областных учреждениях уголовно-исполнительной системы. В настоящее время в них содержатся более 17,5 тысячи заключённых. В течение всего 2016 года прокурорами было выявлено 211 нарушений законодательства о здравоохранении. В 2015 году этот показатель был гораздо ниже и составлял только 126 нарушений.

По результатам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 17 работников медико-санитарной части № 54 ФСИН, к административной ответственности — два должностных лица (в связи с использованием медицинских изделий с истёкшим сроком годности).

Как отмечает прокуратура, в сфере терапевтической помощи ВИЧ-инфицированным заключённым в Новосибирской области наблюдается прогресс: в 2015 году антиретровирусной терапией, которая позволяет больным вести нормальный образ жизни, был охвачен 21 % заражённых заключённых (свыше 630 человек), а в 2016 году уровень охвата составил уже 37 % (1 070 человек).

«В результате совместных усилий органов прокуратуры, государственной власти, институтов гражданского общества и принятого комплекса мер уровень пенитенциарной смертности в 2016 году снизился на 30 % по сравнению с 2015 (156 случаев против 216). В 2017 году органами прокуратуры будет продолжена работа по обеспечению прав заключённых на получение квалифицированной медицинской помощи», — говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, в ноябре 2016 года стало известно, что три региона Сибири вошли в десятку регионов РФ с критически высоким уровнем заболеваемости ВИЧ — это Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области. Основные причины распространения вируса в этих регионах — употребление наркотиков и незащищённый секс.

В Новосибирской области по состоянию на конец 2015 года было зарегистрировано 912 ВИЧ-инфицированных на каждые 100 тысяч человек населения. Всего в России общее число заболевших ВИЧ превысило миллион человек.

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