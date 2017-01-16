Красноярский священник не сдал 150 тысяч рублей на юбилей митрополита и был уволен

Прихожане вступились за настоятеля из Красноярского края Виктора Пасечнюка, который лишился должности, потому что собирал недостаточно денег с прихожан и не сдал 150 тысяч рублей на юбилей митрополита, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения священника на Facebook 16 января.

Ранее Виктор Пасечнюк пожаловался в письме на своей странице в Facebook, что епархия убрала его с должности настоятеля прихода храма святых апостолов Петра и Павла в селе Каратузском. По его словам, приход должен сдавать два раза в год по 150 тысяч рублей. Один из таких сборов был приурочен к юбилею митрополита. Но такая сумма оказалась непосильной для священника, который служит в селе, где население насчитывает около семи тысяч жителей.

Экс-настоятель обратил внимание, что ежегодно приход должен сдавать 600 тысяч рублей, чтобы получить церковные товары для продажи в храме. По этой причине он не мог полностью покрывать платежи по содержанию храма и платить зарплату служителям. Пасечнюк сделал вывод, что его уволили за то, что мало собирал денег с прихожан.

Прихожане сначала отправились на приём к митрополиту в Красноярской епархии, но, по их словам, «их там даже слушать не стали». Тогда они написали письмо на имя патриарха Кирилла — епископа Русской православной церкви. В своём письме они описали ситуацию, связанную с увольнением настоятеля и отношением митрополита, и попросили патриарха разобраться в этом деле.

Как пояснил руководитель пресс-службы и службы протокола Красноярской епархии Андрей Скворцов изданию FlashSiberia, причиной для снятия Пасечнюка с должности настоятеля храма стало «отсутствие участия в жизни посёлка, пренебрежение своими обязанностями священнослужителя». В настоящее время созданная в епархии специальная комиссия разбирается во всех фактах, которые описал в интернете Пасечнюк.

Напомним, что в декабре 2016 года священнослужители России и Казахстана сыграли в футбол в центре спортивной подготовки «Заря» Новосибирска.