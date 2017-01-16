 

Писательница из Великобритании осмыслит историю Сибири через рояли

 16 января, 18:30
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Писательница из Великобритании осмыслит историю Сибири через рояли
Фото с сайта palats.by

Британская писательница Софи Робертс намерена разыскать в Новосибирске и Барнауле старые рояли, чтобы через судьбы музыкальных инструментов переосмыслить историю Сибири начиная с XIX века, узнал корреспондент Сиб.фм 16 января из анонсирующего сообщения организаторов визита.

В Новосибирске зарубежный литератор проведёт всего шесть дней — с 18 по 23 января, в Барнауле и вовсе остановится только на пару суток. За это время Робертс надеется найти достаточное количество роялей, созданных в позапрошлом веке и обладающих интересной биографией. Уточняется, что в первую очередь писательницу интересуют санкт-петербургские рояли таких видных фирм-производителей как Diederichs, Schreder, Lichtenthal и Becker. Однако готова Робертс послушать и истории о клавишных инструментах других изготовителей — если эти истории будут интересны.

Планируется, что все собранные в Сибири рассказы о судьбах роялей войдут в новую книгу Робертс «Затерянные пианино Сибири». Примечательно, что права на это сочинение уже куплены ведущими печатными издательствами разных стран мира, хотя предпродажа книги намечена только на 2019 год.

«Через истории раритетных музыкальных инструментов в книге будет рассказана и осмыслена история Сибири: свержение самодержавия, история революции и история подлежащих наказанию философии и верований, опыт изгнания и опыт выживания в столь суровых условиях через утешение в культуре и музыке», — отмечается в сообщении организаторов поездки Робертс.

Истории роялей заинтересовали британскую писательницу, поскольку расцвет производства этих инструментов в России в XIX веке совпал с напряжёнными годами освоения Сибири, куда рояли из столицы попадали вместе с назначенными губернаторами, богатыми купцами или изгнанной из Санкт-Петербурга интеллигенцией.

Напомним, в январе 2016 года журналист британского издания The Guardian Оливер Вейнрайт посетил новосибирский Академгородок и подготовил о нём большой материал — автора особенно заинтересовало расположение городка в зоне лесов, дух свободы, царивший здесь в советские времена и большие денежные вливания в современности.

Академпарк журналист назвал «мерцающим оранжевым зиккуратом, который поднимается из лесов в сердце Сибири, как монумент цивилизации каких-нибудь техно-майя» и «флуоресцирующей пирамидой инноваций в сердце российской Силиконовой Тайги, неочевидным оружием президента Путина в глобальной гонке вооружений».

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