 

Полицейские Кузбасса запускают свой проект на местном ТВ

 16 января, 17:30
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Полицейские Кузбасса запускают свой проект на местном ТВ
Фото с сайта vse42.ru

Телепроект кузбасских полицейских «Опер-ТВ», посвящённый будням стражей порядка, с нынешнего года будет выходить на федеральных на каналах «Россия-24» и «Россия-1» во время местных эфирных врезок, узнал корреспондент Сиб.фм 16 января из сообщения ГУ МВД по Кемеровской области.

«„Опер-ТВ“ — это телевизионный проект о работе кузбасской полиции. Эксклюзивное видео с мест преступлений и происшествий, результаты полицейских спецопераций и рейдов, комментарии специалистов — зрители программы всегда могут узнать много интересной и полезной информации», — говорится в сообщении ГУ МВД.

До сих пор свои видеоролики кемеровские полицейские размещали на сайте проекта — opertv.ru. Помимо эксклюзивного видео с мест преступлений там можно найти сюжеты о спортивных соревнованиях с участием полицейских, обзоры ДТП, видеосоветы, помогающие не попасться на уловки мошенников, видеообъявления о розыске, беседы с подозреваемыми в различных преступлениях, видеосюжеты о награждении отличившихся сотрудников или о вручении паспортов молодым жителям области.

Напомним, в июле 2015 года актёр Михаил Пореченков и депутат Госдумы от Кемеровской области Николай Валуев в рамках проекта телеканала «Россия-1» «Моя жизнь сделана в России» провели на Кузбассе съёмки программы, посвящённой местному производству кедровых орехов.

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