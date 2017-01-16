Томские учёные предложили удешевить бензин в шесть раз за счёт нефтяного газа

Томские установки производят высокооктановый бензин из конденсата попутного газа нефтяных скважин, что позволяет экономить 85 % сырья, тогда как цены на топливо могут вырасти на 4,5 рубля к концу года, узнал 16 января корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Учёные Томского политехнического университета разработали технологию производства высокооктанового бензина из попутного нефтяного газа скважин. Автоматизированная установка по конденсации топлива была испытана на Мыльджинском месторождении региона ещё в 2014-2015 годах.

Нанокатализаторы помогут переработать газ из нефтяных скважин в арены, олефины и высокооктановые бензины класса «Евро-5» и «Евро-6» вместо сжигания газа. Микропоры размером с молекулу пропана и бутана работают как катализаторы и модификаторы при нагревании, что позволяет тратить меньше энергии на переработку бензина.

«Если в нефти прямогонной бензиновой фракции содержится максимум 10-15 % бензина, то в газовом конденсате — до 80 % и более высокооктановых соединений. Для получения 10 тысяч тонн бензина „Евро-6“ нужно в десять раз больше нефти. То же количество топлива мы можем конденсировать из 15 тысяч тонн газа», — рассказал руководитель лаборатории ТПУ «Переработка углеводородного сырья с применением нанотехнологий» Владимир Ерофеев.

По данным Сиб.фм, бензин из газа уменьшит расходы на сырьё для высококачественного топлива в 6,66 раз. Притом корпорация «Лукойл» решила увеличить стоимость бензина на 2 рубля с 1 января 2017 года, по сообщению РБК. По оценке главы и совладельца нефтяной компании Вагита Алекперова цены плавно вырастут на 10-12 % в течении 2017 года. Для Новосибирска АИ-95 может подорожать на 4,5 рубля.

Тем временем рост цен на бензин в Новосибирске с 26 декабря по 9 января 2017 года составил 0,3 %, констатирует «Новосибирскстат». Цена за литр АИ-95 и выше выросла до 37 рублей и 89 копеек, то есть стала на 12 копеек выше. Дизельное топливо стали продавать по 37 рублей 35 копеек за литр — рост составил 31 копейку.

Напомним, учёный из Томска предложил заменить бензин в авто таблетками с водородом. Автомобиль на таблетках будет работать, как обычное авто, только заправлять его придётся водородом на специальных заправках. При этом водород — не только экологичное топливо, не дающее выхлопов, но и экономичнее бензина. Один литр водородного топлива заменяет три литра бензина.