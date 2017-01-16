 

Житель Алтая за убийство лося веслом приговорён к 250 часам обязательных работ

 16 января, 19:04
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Житель Алтая за убийство лося веслом приговорён к 250 часам обязательных работ
Фото с сайта fresher.ru

Житель села Масляха Алтайского края приговорён к обязательным работам и крупному штрафу за убийство лося, плывшего по Новосибирскому водохранилищу, узнал корреспондент Сиб.фм 16 января из сообщения алтайской прокуратуры.

Преступление было совершено в июле 2016 года, когда 26-летний молодой человек отдыхал на водохранилище, плавая в лодке. В какой-то момент он увидел плывущего в воде лося и решил поохотиться на него, используя беспомощное состояние животного. Поскольку лодка была оснащена мотором, парень, настигнув лося, попытался создать на воде большие волны, чтобы животное захлебнулось. Затем он взял весло, находившееся в лодке, и, используя его в качестве орудия охоты, нанёс им не менее пяти ударов лосю по голове, после чего тот утонул.

Тушу захлебнувшегося животного молодой человек сплавил к берегу, при этом весь процесс убийства беспомощного лося наблюдали другие отдыхающие, которые и вызвали полицию. Уголовное дело было возбуждено по пунктам «а» и «б» части 1 статьи 258 Уголовного кодекса РФ «Незаконная охота с причинением крупного ущерба с применением механического транспортного средства».

Ущерб, нанесённый государственному охотничьему фонду, был оценён судом в 120 тысяч рублей. Согласно уже вступившему в силу приговору мирового судьи Крутихинского района Алтайского края, молодой человек приговорён к наказанию в виде 250 часов обязательных работ. Кроме того, с виновного взыскана оставшаяся часть неоплаченного ущерба, причинённого незаконной охотой, в сумме 95 тысяч рублей.

Напомним, 14 января спасатели вместе с охотоведами, охотниками и волонтёрами провели под Новосибирском акцию помощи диким косулям, которые в условиях аномально снежной зимы оказались лишены возможности добывать корм в лесу. Участники акции привезли в качестве корма животным сено и берёзовые веники, а также пробили на снегоходах тропы по лесу.

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