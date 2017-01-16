 

Житель Новосибирска не смог отсудить у бывшей сожительницы совместно нажитых котов

 16 января, 23:51
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Житель Новосибирска не смог отсудить у бывшей сожительницы совместно нажитых котов
Фото с сайта udivitelno.com

Октябрьский районный суд Новосибирска завершил первый в своей истории раздел домашних котов, которые выступали в качестве совместно нажитого имущества, а делили животных бывшие гражданские супруги, узнал корреспондент Сиб.фм 16 января из сообщения пресс-службы суда.

Напомним, участники судебного процесса — мужчина и женщина, прожившие в незарегистрированном браке несколько лет и не так давно решившие расстаться. При расставании два кота дорогостоящей породы мейн-кун остались у женщины, она же и являлась их хозяйкой по документам. Однако мужчина решил забрать одного из котов себе, поскольку также вкладывался в покупку животных и посчитал их совместно нажитым имуществом. Чтобы забрать кота, ему пришлось обратиться в суд.

Ранее в суде утверждали, что подобное дело, когда делить между бывшими сожителями приходится котов, рассматривалось впервые. Стоит отметить, что на рассмотрение дела 16 января мужчина не явился, сославшись на то, что не смог найти достаточных доказательств своих прав на котов.

Согласно сообщению суда, раздел общего долевого имущества состоялся путём передачи обоих котов в единоличную собственность их хозяйки, при этом в пользу её бывшего сожителя взыскана денежная компенсация в размере пяти тысяч рублей. Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. Стоит отметить, что средняя цена котёнка породы мейн-кун в питомниках варьируется от 20 до 100 тысяч рублей.

Напомним, по данным статистики, в Новосибирской области в первом полугодии 2016 года было зарегистрировано 8 214 браков и 6 471 развод — таким образом, на каждые сто браков пришлось 79 разводов. Этот показатель немного меньше общего по Сибирскому федеральному округу, где на 100 зарегистрированных браков приходится 81 развод.

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