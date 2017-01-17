 

Четыре человека пострадали в результате взрыва на алтайском заводе

 17 января, 18:50
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Четыре человека пострадали в результате взрыва на алтайском заводе
Фото с сайта ysia.ru

Четверо рабочих серьёзно пострадали в результате взрыва, который произошёл на заводе по производству взрывчатки в городе Бийске Алтайского края, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения РИА Новости.

По предварительным данным, в ходе ремонтных работ в цеху госпредприятия «Бийский олеумный завод» (занимается производством взрывчатки, серной кислоты, а также товаров народного потребления) сдетонировали отложения взрывчатки. Разрушений не возникло, пожар не последовал. Технологический процесс предприятия также нарушен не был.

Все четверо пострадавших были доставлены в больницы Бийска, состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, у второго работника травма глаза, два других доставлены в состоянии средней тяжести.

Напомним, в октябре в Омской области ремонт канализации птицефабрики «Сибирская» привёл к взрыву биогаза и обрушению насосной станции — один рабочий погиб, другой оказался в реанимации.

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