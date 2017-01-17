Антикоррупционный кружок красноярских студентов стал примером для Кремля

Программу по антикоррупционному просвещению Сибирского федерального университета признали одной из лучших в администрации Президента РФ — в вузе работает первый в Сибири антикоррупционный клуб студентов юридического факультета, узнал 16 января корреспондент Сиб.фм в пресс-службе университета.

Антикоррупционный центр и студенческий кружок юридического института СФУ признали одним из лучших в России. Благодарственное письмо администрации Президента РФ получил ректор вуза Евгений Ваганов.

Студенческий антикоррупционный клуб появился в 2007 году после анонимного опроса студентов Сибирского федерального университета. По данным организаторов, 90 % студентов считали, что коррупция в вузе есть, что привело к созданию актива клуба, а затем Центра противодействия коррупции СФУ. Центр организовал международный Сибирский антикоррупционный форум, который заинтересовал представителей института планирования образования ЮНЕСКО.

«Что нас интересует, так это антикоррупционная политика государства. Политики — не наша сфера научных интересов, а господин Навальный научными трудами нам не известен. Важно созидание, а не разрушение, история всех расставит на свои места», — сообщила Сиб.фм президент антикоррупционного студенческого клуба СФУ Ксения Ануфриева.

Напомним, красноярский суд запретил сайты с информацией о «грамотных откатах». Сайты с сомнительной статьёй «Как правильно давать откаты» сотрудники прокуратуры Красноярска обнаружили, проводя мониторинг сети. Прокуратура заявила, что рекомендации по даче взяток подрывают авторитет государственной власти и создают повод для преступлений.