 

Финал премии «Серебряный Лучник» — Сибирь пройдёт в Новосибирске

 17 января, 16:07
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Финал премии «Серебряный Лучник» &mdash; Сибирь пройдёт в Новосибирске
Фотографии предоставлены пресс-службой премии «Серебряный Лучник»

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь озвучила шорт-лист, в который вошли 20 лучших сибирских проектов, сообщила корреспонденту Сиб.фм координатор премии «Серебряный Лучник» Ирина Силачёва 17 января.

16 января завершилось голосование жюри премии, в состав которого вошли эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Барнаула и других городов. На конкурс был представлен 61 проект со всей Сибири. В результате жюри отобрали в шорт-лист 20 проектов.

Премия выделила участников из Красноярска, Омска и Кемерова, представивших по три проекта. Новосибирск, Томск, Иркутск и Барнаул попали в шорт-лист, представив по два проекта. Также в число лучших вошли участники из Братска, Железногорска и Улан-Удэ. Высшую оценку получила номинация «Развитие и продвижение территорий».

Участники шорт-листа публично презентуют свои проекты на церемонии награждения 28 января в Новосибирске. По итогам будут выбраны победители в номинациях, а также обладатель Гран-при, который автоматически попадёт в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник».

«Особенностью этого года будет номинация „Мастер“, которая присуждается участникам, реализующим значимые для отрасли проекты, развивают коммуникации и являются экспертами в сфере PR, — отметила Ирина Силачёва. — В этом году было принято решение, что шорт-лист номинации „Мастер“ должно выбирать профессиональное сообщество. Мы запустили онлайн-голосование на сайте премии. Раньше публично мастера не защищались, а в этом году они представят свои достижения и расскажут о себе. Публичная защита проектов и завершающие мероприятия премии пройдут 28 января в Domina Hotel Novosibirsk».

Региональная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Сибирь впервые состоялась в 2010 году. В течение шести лет 26 сибирских проектов вошли в шорт-лист на федеральном уровне. Победителями на национальном уровне становились восемь проектов. Генеральный партнёр премии «Серебряный Лучник» — Сибирь — горно-металлургическая компания «Норильский никель».

Напомним, что в декабре 2014 года региональная премия «Серебряный Лучник» — Сибирь опубликовала список претендентов на звание лучшего пиар-проекта в четырёх номинациях. Свои работы отправили 108 авторов из сибирских регионов, в том числе журналист Сиб.фм Наталья Пугаева. Она представила проект о приёмных семьях.

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