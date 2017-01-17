Гринпис собирает подписи против ускоренной вырубки сибирских кедров

Активисты «Гринписа России» обратились к жителям страны с призывом подписать петицию в защиту сибирских кедров, адресованную главе Минприроды РФ Сергею Донскому, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения на официальном сайте экологической организации.

Защитники природы недовольны тем, что 29 декабря Минюст утвердил новые правила вырубки, согласно которым теперь, чтобы лесозаготовители не трогали тот или иной участок, на нём должно расти не менее 44 % кедра. В противном случае лес считается пригодным для вырубки. По подсчётам экологов, такое нововведение в полтора раза увеличит площадь лесов, в которых можно будет уничтожать кедры.

«Отныне коммерческие рубки разрешены, если в лесу до 44 % кедра, раньше эта граница была установлена на уровне 25 %. Это обернётся уничтожением лесов во многих регионах Сибири и Дальнего Востока, от Томской области до Приморья. Многие животные лишатся дома, в том числе амурские тигры», — обеспокоен руководитель программы «Гринпис России» по заповедным территориям Михаил Крейндлин.

Специалист отмечает, что кедровые леса — одни из самых ценных с точки зрения сохранения биологического разнообразия. Но древесина кедра пользуется значительным спросом — в том числе, у переработчиков в Китае, где собственная заготовка кедра практически полностью прекращена, и это стимулирует рубки в кедровниках под разными предлогами. В основном древесина сибирского кедра, по данным Крейндлина, идёт на канцелярские товары, например, карандаши.

«С корейским кедром другая, но тоже грустная история: он распространён на Дальнем Востоке, международная торговля им запрещена конвенцией СИТЕС, нововведения означают рубку всех пород в лесу вокруг самого кедра, а следовательно, и усыхание и смерть кедра, который не сможет жить в таких условиях. Дуб монгольский и ясень маньчжурский, которые пользуются колоссальным спросом в Китае, — это соседи кедра корейского. Теперь их тоже можно будет рубить», — сообщает пресс-служба «Гринписа России».

Как отмечают защитники природы, новые правила вырубки лесов появились уже как утверждённый документ, минуя общественное обсуждение, обязательное для таких важных проектов.

«В том документе, что могла увидеть общественность, не было разрешения рубить в кедровых лесах. Норма о расширении рубок кедровых лесов появилась в правилах уже после официального обсуждения, в утверждённом Минюстом документе. По факту общественное обсуждение этой проблемы было саботировано, хотя этот вопрос касается многих: заготовителей кедровых орехов, охотников, жителей таёжных посёлков», — говорится в сообщении экологической организации.

Подписать петицию против уничтожения кедровых лесов можно на сайте Гринписа.

Напомним, в июле 2016 года «Гринпис России» сообщал о том, что в Красноярском крае и соседних регионах горит около 1,1 млн гектаров лесов. Большинство пожаров возникло на землях лесного фонда — в Эвенкийском лесничестве. Экологи утверждали, что чиновники лесного хозяйства предпочитают не говорить о пожарах или относить горящие территории в зоны контроля, где позволено не тушить.