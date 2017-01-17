 

Иркутские сборщики долгов вошли в список лучших коллекторов в России

 17 января, 08:30
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Иркутские сборщики долгов вошли в список лучших коллекторов в России
фото с сайта www.credits.ru

Четыре коллекторских агентства, зарегистрированных в Иркутской области, попали в список из 26 сборщиков долгов, одобренных федеральной службой судебных приставов, выяснил 17 января корреспондент Сиб.фм из информации на сайте УФССП России.

Компании «Траст», «Траст-Западная Сибирь», «Управляющая компания Траст» и «Компания Траст» включили в государственный реестр коллекторских агентств. Полный список из 26 организаций опубликовали на сайте управления Федеральной службы судебных приставов РФ 16 января.

Коллекторские компании из Иркутска стали единственными одобренными государством агентствами с регистрацией в Сибирском федеральном округе, выяснил корреспондент Сиб.фм. Компаниям вне реестра УФССП грозит штраф до 2 млн рублей за самовольную коллекторскую деятельность, для физических лиц предусмотрены санкции до 500 тысяч рублей, согласно федеральному закону о коллекторах от 03.07.2016 № 230 ФЗ.

Закон регламентирует действия сборщиков долгов по части личных отношений с должниками, утверждает сайт юридической и налоговой консультации онлайн. Запрещается применять силу и угрожать этим, причинять вред должнику и его имуществу, оказывать психологическое давление и звонить в ночное время с 22:00 до 08:00. Также коллекторам нельзя встречаться с должником чаще одного раза в неделю и звонить больше двух раз в неделю. Нельзя запугивать должника вероятным судом и прикрываться именем государственных и силовых структур в интересах кредитора, запрещено угрожать расправой.

Напомним, кемеровские депутаты отменили региональный закон о запрете коллекторов в июне 2016 года. Парламентарии приняли такое решение на сорок третьей сессии Совета народных депутатов Кемеровской области, так как, согласно официальному порталу правовой информации, в начале июля президент Владимир Путин подписал федеральный закон. По мнению кемеровских властей, их закон ускорил принятие федерального закона о коллекторах.

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