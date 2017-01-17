Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения на сайте Российского географического общества.

Гипотеза о том, что Чеко возникло в результате падения Тунгусского метеорита в 1908 году, принадлежит итальянским геологам из Болонского университета, которые выдвинули это предположение, побывав в Эвенкии в 1990-е годы. Иностранцы впервые исследовали форму и характеристики дна озера Чеко и обратили внимание на то, что оно очень похоже на кратер.

Тем более, что согласно полученным на тот момент данным, возраст озера составлял около ста лет, что как раз и может свидетельствовать о том, что оно появилось после падения небесного тела. К тому же Чеко расположено примерно в восьми километрах от предполагаемого эпицентра так называемой Тунгусской катастрофы. Впервые таёжный водоём был отмечен на картах только в 1929 году.

Однако возраст озера можно довольно точно оценить по его донным отложениям, чего итальянцы не сделали. В июле 2016 года сотрудники красноярского научного центра СО РАН побывали на берегу Чеко и взяли пробу донных отложений глубиной 120 см. Образцы были затем доставлены в Новосибирск для изучения на геохимический состав, наличие различных биохимических индикаторов и так далее.

«Буквально на днях новосибирские коллеги из Института геологии и минералогии им. Соболева завершили определение возраста озерных отложений современными надежными радиоизотопными методами — по распределению радиоактивных элементов цезия-137 и свинца-210. Оказалось, что самая глубокая точка взятых нами озерных отложений имеет возраст около 280 лет! И далее вглубь озерные отложения продолжаются неизвестно насколько, просто труба была длиной 120 сантиметров», — рассказал доктор биологических наук, старший научный сотрудник красноярского Института биофизики Денис Рогозин.

Теперь у ученых нет сомнений, что озеро существовало задолго до Тунгусской катастрофы, и его происхождение не связано с этим событием.

«Таким образом, красноярские учёные совершили не открытие, а „закрытие“, что в науке бывает даже чаще. Тем не менее, полученные результаты — это несомненный вклад в копилку знаний о загадочном явлении. Их опубликуют в ближайшее время в рецензируемой научной печати», — сообщает сайт РГО.

В январе 2017 года стало известно, что установленный в горах Бурятии оптический широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ для скоростного обзора неба, предназначенный для отслеживания опасных астероидов, нашёл 40 ранее неизвестных небесных тел. Обнаруженные астероиды находятся в поясе между орбитами Марса и Юпитера. Их диаметр колеблется от четырёх до 16 километров, а расстояние от Земли — от 150 до 450 млн километров.