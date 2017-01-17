 

Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»

 17 января, 19:36
были упомянуты
подходящие темы
Искатели следов Тунгусского метеорита совершили научное «закрытие»
Озеро Чеко, фото с сайта РГО

Учёные Новосибирского Института геологии и минералогии им. Соболева СО РАН и их коллеги из Красноярска опровергли версию итальянских исследователей о том, что эвенкийское озеро Чеко представляет собой кратер, возникший в результате падения Тунгусского метеорита, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения на сайте Российского географического общества.

Гипотеза о том, что Чеко возникло в результате падения Тунгусского метеорита в 1908 году, принадлежит итальянским геологам из Болонского университета, которые выдвинули это предположение, побывав в Эвенкии в 1990-е годы. Иностранцы впервые исследовали форму и характеристики дна озера Чеко и обратили внимание на то, что оно очень похоже на кратер.

Тем более, что согласно полученным на тот момент данным, возраст озера составлял около ста лет, что как раз и может свидетельствовать о том, что оно появилось после падения небесного тела. К тому же Чеко расположено примерно в восьми километрах от предполагаемого эпицентра так называемой Тунгусской катастрофы. Впервые таёжный водоём был отмечен на картах только в 1929 году.

Однако возраст озера можно довольно точно оценить по его донным отложениям, чего итальянцы не сделали. В июле 2016 года сотрудники красноярского научного центра СО РАН побывали на берегу Чеко и взяли пробу донных отложений глубиной 120 см. Образцы были затем доставлены в Новосибирск для изучения на геохимический состав, наличие различных биохимических индикаторов и так далее.

«Буквально на днях новосибирские коллеги из Института геологии и минералогии им. Соболева завершили определение возраста озерных отложений современными надежными радиоизотопными методами — по распределению радиоактивных элементов цезия-137 и свинца-210. Оказалось, что самая глубокая точка взятых нами озерных отложений имеет возраст около 280 лет! И далее вглубь озерные отложения продолжаются неизвестно насколько, просто труба была длиной 120 сантиметров», — рассказал доктор биологических наук, старший научный сотрудник красноярского Института биофизики Денис Рогозин.

Теперь у ученых нет сомнений, что озеро существовало задолго до Тунгусской катастрофы, и его происхождение не связано с этим событием.

«Таким образом, красноярские учёные совершили не открытие, а „закрытие“, что в науке бывает даже чаще. Тем не менее, полученные результаты — это несомненный вклад в копилку знаний о загадочном явлении. Их опубликуют в ближайшее время в рецензируемой научной печати», — сообщает сайт РГО.

В январе 2017 года стало известно, что установленный в горах Бурятии оптический широкоугольный телескоп АЗТ-33ВМ для скоростного обзора неба, предназначенный для отслеживания опасных астероидов, нашёл 40 ранее неизвестных небесных тел. Обнаруженные астероиды находятся в поясе между орбитами Марса и Юпитера. Их диаметр колеблется от четырёх до 16 километров, а расстояние от Земли — от 150 до 450 млн километров.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 8.12.2016, 15:09 • короче

Короче: метеориты

В связи в упавшим в Хакасии небесным телом Сиб.фм в формате коротких вопросов и ответов рассказывает всё, что надо знать о метеоритах.
 23.11.2016, 16:29 • тест

Тест: R2-D2 или РБ-235, киборг или андроид?

Перед предстоящим фестивалем робототехники пройдите тест, который Сиб.фм подготовил совместно с «РобоСибом», и узнайте, насколько хорошо вы разбираетесь в роботах.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
 11 января, 19:33 • новость

Мэр Томска обвинил Госдеп США в попытке организовать его отставку

Глава Томска Иван Кляйн усомнился в достоверности подписей в пользу его отставки и заявил, что сайт change.org, где они собирались, контролируется Госдепом США.
присоединяйтесь!
    