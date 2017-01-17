Красноярская сноубордистка выиграла первенство и избежала лавин в Японии

Красноярская спортсменка Анна Орлова одержала победу на мировом первенстве по фрирайду Freeride World Qualifier (FWQ) 4*, прошедшем в японском городе Хакуба, узнал корреспондент Сиб.фм у сноубордистки 17 января.

17 января случился триумф российской спортсменки на мировом первенстве по фрирайду Freeride World Qualifier (FWQ) 4*. Анна Орлова заняла первое место на квалификационном заезде по фрирайду на сноуборде среди женщин с рекордным результатом — 70 баллов.

«Это очень важные соревнования, поскольку проводились впервые в Азии за всю историю фрирайда. Так что мы создавали историю, и я стала её важной частью, — поделилась Анна Орлова с корреспондентом Сиб.фм. — Мне очень понравилась Япония — это невероятно крутое место для катания, замечательные люди и еда».

Второе место в соревнованиях заняла австралийка Микаелла Дэвис с 66,33 баллами, а третье — американка Эрика Викандер с 57 баллами.

В Хакуба катаются на лыжах более 100 лет, а первые гонки были организованы в 1947 году. В 1998 году здесь провели горнолыжные гонки во время Олимпийских игр в Нагано. Спустя 18 лет на гористом массиве Хакуба дали международные старты по фрирайду.

«Здесь очень сложная ситуация со снегом, потому что всю неделю были сильные снегопады, и уровень лавинной опасности на пределе, — сказала Анна Орлова. — Плюс абсолютно не было видимости, но организаторы сработали на отлично: провели всё чётко и быстро. Разумеется, каждые соревнования — это стресс, сомнения и преодоление себя».

Анна Орлова — многократный победитель международных и российских соревнований по фрирайду. Она является единственной на сегодняшний день сноубордисткой в России, которая одерживала победу в самых престижных стартах квалификационной серии Freeride World Tour c рейтингом 4*. По итогам сезонов 2015 и 2016 годов она вошла в топ-3 среди лучших сноубордисток мира по версии FWQ, в европейском рейтинге она два года подряд занимает второе место. В 2014 году стала вице-чемпионкой Swiss Freeride Series. Свои первые соревнования по фрирайду под названием «Sheregirls» она выиграла на горнолыжном курорте в Шерегеше. В дальнейшем этим соревнованиям присвоили международный статус, что позволило Орловой полноценно соревноваться в Европе.

Красноярская спортсменка мечтает пройти в Мировой Чемпионат по фрирайду, в которых российские сноубордисты ни разу не участвовали.

Фрирайд — это катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс и, как правило, вне области обслуживания горнолыжной индустрии.

Напомним, что в октябре 2016 года медведь на сноуборде прокатился по центральной улице Новосибирска.