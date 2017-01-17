 

Уволенный красноярский иерей был уличён в использовании пылесоса в храме

 17 января, 14:00
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Уволенный красноярский иерей был уличён в использовании пылесоса в храме
Петропавловская церковь в Каратузском, фото с сайта kasdom.ru

Красноярская епархия РПЦ озвучила полный список претензий к освобождённому ранее от должности настоятелю прихода в селе Каратузском иерею Виктору Пасечнюку — он обвиняется в профанации Благодатного огня, кощунственных высказываниях о святых мощах и упадке прихода; среди прегрешений также — паутина на алтаре и пылесос, для сбора крошек хлеба, которые по православному канону считаются плотью Иисуса Христа, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения пресс-службы епархии.

Напомним, что ранее прихожане вступились за настоятеля, который лишился должности. Сам он в интернете распространил заявление, согласно которому был уволен, из-за того что собирал недостаточно денег с прихожан и не сдал 150 тысяч рублей на юбилей митрополита. Прихожане сначала отправились на приём к митрополиту в Красноярской епархии, но, по их словам, «их там даже слушать не стали». Тогда они написали письмо на имя патриарха Кирилла — епископа Русской православной церкви. В своём письме они описали ситуацию, связанную с увольнением настоятеля и попросили патриарха разобраться в этом деле.

16 января красноярская епархия озвучила промежуточные итоги работы комиссии, которая была специально создана для разбирательства в конфликте. Согласно выводам комиссии, решение об увольнении священника было принято «ввиду многочисленных фактов ненадлежащего исполнения священником обязанностей настоятеля». В частности, в вину ему вменяется отсутствие должного участия в жизни поселения и района, отказы от сотрудничества с органами муниципальной власти и казачьими объединениями. В личном деле священника имеются жалобы от жителей на нежелание Пасечнюка праздновать День Крещения Руси в 2010 году в здании районного музея: священник якобы объяснил свой отказ тем, что в помещении висит портрет Владимира Ульянова-Ленина.

В 2009 году священник, по свидетельствам местных жителей, отказался отпеть 89-летнюю пенсионерку, сославшись на то, что лично он отпевает только членов общины, а умершую старушку не помнит. Среди обвинений Пасечнюка — также «профанация Благодатного огня, кощунственные высказывания о святых мощах и святых источниках, допущение им в проповедях и на приходском сайте неуместных для священнослужителя и расходящихся с учением Церкви, сектантских по содержанию и форме высказываний и утверждений».

Обвиняется отлучённый от должности иерей и в том, что приходская жизнь в Каратузском пришла в упадок — число постоянных прихожан возглавляемого им Петропавловского храма не превышает 50 человек, и в основном это лица пожилого возраста. При этом сама Петропавловская церковь, возведённая ещё в середине XIX века, представляет большую историческую ценность, однако за годы настоятельства Пасечнюка (более 20 лет) храм так и не был отремонтирован и отреставрирован, несмотря на делавшиеся для этого пожертвования. В вину иерею ставится и то, что он пренебрёг возможностью внесения храма в реестр памятников культуры.

Как отмечают в епархии, прибывший в Каратузское 17 декабря 2016 года новый настоятель, который должен был сменить Пасечнюка, получил отказ в составлении документов по передаче дел прихода и инвентаризации имущества. Кроме того, при приёме храма новоназначенным настоятелем были выявлены факты «святотатства и бесчинного попустительства к святыням».

«В частности, на Святом Антиминсе было обнаружено много частиц Тела Христова и специальный электрический пылесос — всасыватель частиц и крошек святыни. Пелены престола были небрежно залиты воском, а алтарь действующего храма в день передачи церкви представлял собой неубранное, с пылью и паутиной помещение», — говорится в сообщении епархии.

Одновременно выяснилось, что расположенная в центре села церковная лавка является не приходской, а частной, и принадлежит супруге Пасечнюка.

Относительно заявлений священника о поборах на юбилей митрополита в епархии сообщают, что на приходы региона действительно возложена обязанность собирать пожертвования, но предназначаются они для материальной помощи социально незащищённым группам населения и людям, пострадавшим во время бедствий и катастроф. В последний раз епархия собирала средства в преддверии рождественских праздников для помощи матерям-одиночкам, и «все собранные средства дошли до своих адресатов».

Напомним, в конце декабря 2016 года церковный суд Красноярской епархии запретил двум местным священникам в течение 10 лет проводить службы и носить одежду священнослужителей, причиной такого сурового наказания стало «нарушение норм личной жизни» и «кощунственное отношение к Таинствам и постам».

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