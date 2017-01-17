Новосибирский митрополит поставил духовность выше оборудования для хосписов

Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон поставил жесты духовной поддержки выше современного оборудования и процедур в беседе с главным врачом отделения паллиативной помощи онкобольным детям, узнал 17 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Наукоград-пресс».

Глава новосибирского отделения РПЦ назвал слова духовной поддержки наибольшей ценностью для умирающих людей. Митрополит Тихон посетил отделение детской паллиативной помощи Новосибирской районной больницы № 1 14 января.

Священнослужитель вручил подарки маленьким пациентам и обратился со словами поддержки к их матерям. В беседе с главным врачом НКБ № 1 отец Тихон подчеркнул, что духовная поддержка главнее всего в заботе об умирающих, важнее, чем оборудование палат и процедуры.

«Важнее всего теплота души, взять человека за руку, только спину гладить не нужно, это унизительно. Лишь духовной помощью больным удалось полностью изменить атмосферу, люди стали умирать с улыбкой на устах», — выступил митрополит новосибирский и бердский Тихон.

Единственное отделение детской паллиативной помощи в Сибири получило в подарок икону русской православной церкви, ранее было выделено 200 тысяч рублей на молитвенный уголок. Притом отделение получило автомобиль Renault Duster для четвёртой выездной бригады от благотворительного фонда «Вера».

Напомним, священник не сдал 150 тысяч рублей на юбилей Красноярского митрополита и был уволен. Прихожане вступились за настоятеля храма святых апостолов Петра и Павла в селе Каратузском Виктора Пасечнюка. Экс-настоятель рассказал, что его приход должен сдавать 600 тысяч рублей в год, взамен получая церковные товары для продажи.

По этой причине он не мог полностью покрывать платежи по содержанию храма и платить зарплату служителям. Пасечнюк сделал вывод, что его уволили за то, что мало собирал денег с прихожан.