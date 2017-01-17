 

Неизвестные вновь подожгли приёмную новосибирского единоросса коктейлем Молотова

 17 января, 12:37
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Неизвестные вновь подожгли приёмную новосибирского единоросса коктейлем Молотова
Фото с сайта unian.net

Приёмная депутата Заксобрания Новосибирской области единоросса Алексея Андреева пострадала от пожара, который предположительно возник от брошенной бутылки с зажигательной смесью, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 17 января в 02:57 местного времени. Сообщалось, что огонь замечен в трёхэтажном административном здании по адресу улица 40 лет Комсомола, 52. Открытое горение было ликвидировано пожарными уже через 20 минут после вызова. В результате возгорания в одном из помещений площадью около 12 квадратных метров огнём были повреждены мебель, оргтехника и оконная рама. Погибших и травмированных нет.

Предварительная причина пожара — поджог, на полу в помещении приёмной была обнаружена оплавленная пластиковая бутылка с характерным запахом горючей жидкости.

В региональном отделении партии «Единая Россия» ТАСС подтвердили, что в помещении, где возник пожар, находится общественная приёмная депутата Андреева. Ранее приёмную этого депутата поджигали уже дважды — в мае и декабре 2014 года. Тогда неизвестные так же забрасывали бутылки с зажигательной смесью в окно, но каждый раз пожар удавалось оперативно потушить. Полиция проводила по этому поводу проверку, однако о задержании поджигателей не сообщалось.

Напомним, 9 января пожар произошёл на крыше дворца культуры «Родина» в городе Бердске Новосибирской области. При этом незадолго до Нового года в ДК завершили ремонт стоимостью около 500 млн рублей. По предварительным данным, в результате возгорания, которое было устранено в течение 40 минут, пострадали декорации и реквизит.

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