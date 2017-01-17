 

Новосибирские учёные нашли европейский ген депрессии

 17 января, 14:29
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Новосибирские учёные нашли европейский ген депрессии
Фото с сайта naked-science.ru

Учёные Института цитологии и генетики (ИЦиГ) в Новосибирске обнаружили ген, влияющий на развитие депрессии у европейцев, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы института.

Отмечается, что открытие стало возможным благодаря новым методам генетического анализа, разработанным и реализованным в виде пакета компьютерных программ «Фрегат». При этом группа сотрудников лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа ИциГ на сегодняшний день единственная в России занимается разработкой статистических методов генетического анализа, на основе которых создаются пакеты программ для идентификации генов, ответственных за то или иное заболевание.

Для апробирования своих разработок на практике новосибирские специалисты по математической генетике используют коллекции геномов, имеющиеся в распоряжении других научных групп, занятых изучением конкретных заболеваний. В последний раз данные были получены от голландского центра «Эразмус» в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии — одного из самых распространенных психических расстройств современности.

"С точки зрения генетики, депрессия уникальная болезнь. Вклад генотипа в развитие депрессии примерно такой же, как и у шизофрении, но для шизофрении уже установлены десятки генов, которые контролируют возникновение и развитие этого заболевания. Для депрессии до сих пор не было надежно установлено ни одного гена«,- поясняет руководитель группы новосибирских генетиков доктор биологических наук Татьяна Аксенович.

По её словам, сложность при определении гена депрессии заключалась в том, что болезнь имеет слишком разнообразные проявления и характеризуется обширной генетической архитектурой, включающей большое число генов, обладающих малыми эффектами. Известно, что чем меньше эффект гена, тем больший размер выборки требуется для его идентификации. Новосибирским исследователям удалось получить результаты, проанализировав всего около двух тысяч человек. После этого голландские исследователи подтвердили полученный результат, что позволяет считать его достоверным.

Новосибирские учёные намерены продолжать поиски генов, ответственных за различные заболевания, — в том числе и на материалах, предоставленных не зарубежными, а отечественными НИИ.

Напомним, в декабре 2016 года стало известно, что студентка НГУ и генетик СО РАН нашли способ профилактики ожирения с помощью «гормона сытости» лептина. Естествоиспытатели ввели гормон жёлтым мышам с мутацией yellow, которая изменяла работу гена agouti и через 9 месяцев приводила к ожирению.

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