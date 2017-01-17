 

Новосибирские общественники предложили выселять из Академгородка за рубку ёлок

 17 января, 10:12
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Новосибирские общественники предложили выселять из Академгородка за рубку ёлок
Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

Член Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус разработала семь правил жизни в Академгородке, чтобы вернуть чистоту и уважение к пешеходам — местные жители предложили возродить неписаные законы советского времени. Корреспондент Сиб.фм изучил предложение депутата Натальи Пинус в Facebook 17 января.

Семь правил жителей Академгородка разработали в местном общественном фонде. Неофициальные правила жизни в месте культурного наследия Новосибирска — Академгородке — предложили в местном общественном фонде Наталья Пинус и Ольга Валиева.

Жители Академгородка всегда здороваются с соседями, убирают за собаками, сортируют мусор, пропускают пешеходов и не паркуются как попало, считают авторы правил. Местные комментаторы стали спорить о необходимости мусорных баков, и депутат Наталья Пинус пообещала искать средства на эстетичные площадки с мусорными баками.

«Мне непонятна эта инициатива с правилами. Нормальные люди и так всё это делают. Есть хартия гражданина Новосибирска — ну, висит бумажка, никто не читает», — прокомментировала Светлана Братюшенко.

Некоторые местные жители предложили вернуть советские устои научного городка. «Раньше было старое правило: за рубку ёлок — выселение в 24 часа. Так же поступали с обидчиками белок, которые в Академгородке ручные. Оставить мусор на пляже или после посиделок было не принято. Пьяных не бросали в сугробе и тащили в тепло», — считает Андрей Родионов.

Напомним, конфликт между мужчиной и школьником на почве курения на улице Учёных стал поводом к созданию семи правил жизни в Академгородке. Полиция проводит проверку по факту происшествия, возбуждено уголовное дело. Согласно версии родственников, 16-летний подросток не курил, тем не менее житель соседнего дома серьёзно избил молодого человека.

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