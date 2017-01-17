 

Охрана красноярского клуба отказалась впускать девушку в инвалидном кресле

 17 января, 11:55
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Охрана красноярского клуба отказалась впускать девушку в инвалидном кресле
Фото с сайта publicdomainpictures.net

Девушка на инвалидной коляске не смогла попасть внутрь одного из красноярских ночных клубов и после конфликта с охраной была доставлена в отделение полиции, узнал корреспондент Сиб.фм 17 января из сообщения телеканала ТВК.

Инцидент произошёл в ночь на 15 января: девушка в возрасте 28 лет и двое её приятелей приехали в клуб, чтобы вместе провести вечер. На входе сотрудники охраны заявили посетителям, что людям с ограниченными возможностями вход в бар запрещён. Такое правило они объяснили требованиями безопасности: если в баре произойдёт драка, то человек в инвалидном кресле может пострадать.

Девушка-инвалид и её приятели сочли такой отказ немотивированным и продолжали настаивать на том, чтобы их пропустили. В результате охрана вызвала полицию, сообщив, что посетители ведут себя неадекватно — прибывший наряд доставил всех троих в отделение. В отношении одного из спутников девушки-инвалида был составлен протокол за мелкое хулиганство, но и сама девушка также написала встречное заявление на неправомерные действия охраны.

Полиция в настоящее время проводит проверку всех обстоятельств инцидента. В администрации клуба продолжают настаивать на том, что имеют право отказать любому посетителю даже без объяснения причин.

Инцидент получил громкую огласку в СМИ, на него уже отреагировала член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая, которая предложила законодательно закрепить ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов. Соответствующее предложение общественница направит в Госдуму.

«Если подтвердится факт того, что женщину не пустили именно из-за того, что она на коляске, должны быть применены самые жёсткие меры реагирования со стороны полиции и Роспотребнадзора. Вообще, учитывая, что таких случаев происходит, к сожалению, немало, возможно, стоит подумать о том, чтобы закрепить административную ответственность юридических лиц, допускающих нарушение прав инвалидов, предусмотрев в новом Кодексе об административных правонарушениях специальный состав», — заявила Гурцкая в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Общественница также напомнила, что согласно Конвенции ООН о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала, любая дискриминация по признаку инвалидности запрещена.

Напомним, в июле 2016 года инвалид-колясочник, проживавший в Красноярске, застрелился, так как в доме, где он жил, не было пандуса, и мужчина в течение четырёх лет не мог выйти из квартиры. Несколько лет инвалид и его семья добивались, чтобы пандус всё-таки был установлен, но в городской администрации им ответили, что его смонтируют только при проведении капитального ремонта, который был запланирован на 2038 год.

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