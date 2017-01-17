Последний вулкан Сибири сдали в аренду красноярским скотоводам

Последний действующий вулкан Чёрная сопка сдали в аренду трём бизнесменам под пастбище — депутаты Красноярского края опасаются уничтожения природного памятника при добыче диорита, узнал 17 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «7 канала Красноярск».

Природный памятник Красноярского края вулкан Чёрная сопка оказался в аренде у частных лиц. Муниципальные и краевые депутаты выяснили это при изучении кадастровой карты земельного участка близ села Кузнецово под Красноярском.

Вулкан оказался поделён на три участка, которые были сданы в аренду под пастбище. Право аренды передавалось из рук в руки, некоторые арендаторы умерли, а нынешних арендаторов отследить сложно. Один из участков арендует депутат Берёзовского сельсовета Виталий Волошников, сообщают красноярские СМИ. В интервью телеканалу он не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

«На мой взгляд, здесь как минимум присутствует какая-то халатность, и с данными вопросами и всеми документами, этот вопрос должен встать на контроль у высшего руководства ГУВД края. Получается, что природный памятник могут обнести забором и колючей проволокой и устроить здесь дорогой комплекс. При худшем и более вероятном раскладе Чёрная сопка может быть уничтожена», — рассказал депутат Совета депутатов Сосновоборска Алексей Бойков.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края намерены предложить наделить территорию Чёрной сопки статусом памятника природы регионального значения. Это позволит прекратить вырубку леса, хозяйственную деятельность и риск разработки вулкана на камень диорит.

Чёрная сопка, или Кара-Даг — один из десяти вулканов Восточной Сибири, потухший около 1,5 млн лет назад. Однако специалисты МЧС относят его к условно действующим, по информации сайта энциклопедии Красноярского края. Пленные японцы из трудовых лагерей в Красноярске смотрели на Кара-Даг, как на родную Фудзияму, спустя полвека их потомки считают восхождение на Чёрную сопку обязательным. Согласно легендам, на вулкане растёт целебное шаманское дерево, а в его окрестностях спрятан дореволюционный клад разбойничьего атамана.

Напомним, два заповедных озера в Хакасии в 2016 году осушила угольная компания с ущербом в 154 млн рублей. Экологическая катастрофа появилась из-за дальнейшего освоения разреза «Майрыхский» в Алтайском районе республики. Следователи выяснили, что были уничтожены озёра Турпанье и Кошарное, которые ежегодно становятся местом гнездования видов птиц, внесённых в Красную книгу РФ. Прокуратура республики Хакасия утвердила обвинение 55-летнему директору предприятия, дело было направлено в суд в ноябре прошлого года.