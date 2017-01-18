«Почта России» нашла 200 переполненных очередями отделений в Сибири

Более 200 наиболее переполненных почтовых отделений в регионах Сибири оснастят электронным табло и регистратором до конца года, что покроет 4 % потребности по стране, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза «Почты России».

«Почта России» надеется перевести живые очереди в отделениях связи в электронный формат. Компания приобрела в лизинг 1,5 тысячи аппаратных комплексов для 1 350 почтовых отделений по всей стране.

Фото пресс-службы «Почты России»

Более 200 отделений «Почты России» в Сибирском федеральном округе оснастят регистраторами и электронными табло. По данным пресс-службы, это будут отделения размером от трёх-четырёх окон. Всего в стране более 5 тысяч почтовых отделений, где необходимо установить электронные очереди.

Ранее первые электронные очереди появились в 100 московских отделениях «Почты России», ещё 50 комплексов установили в регионах до конца 2016 года. Такие отделения заработали в том числе в Новосибирске (ул. Крылова, 11) и Красноярске (ул. Ленина, 49), выяснил корреспондент Сиб.фм. Согласно жалобам на сайте «Сердитый гражданин», проблемы очередей и хамства актуальны в Алтайском крае (городе Яровом), Новосибирске (ул. Учительская, 20; ул. Станиславского, 28) и Красноярске (ул. Железнодорожников, 10; ул. Паровозная, 7).

Напомним, «Почта России» прокомментировала рассказ жительницы Томска о получении письма через 40 лет. Письмо с рассказом о своих делах и просьбой выслать циркуль отправил сестре в Томск школьник из села Громышево Зырянского района Томской области в 1975 или 1976 году. На конверте стоит штемпель Почты СССР. Как рассказала получатель письма Екатерина Денисова, автор письма по-прежнему живёт в Зыряновском районе, ему уже исполнилось 50 лет.