Красноярский физик рассказал про «накрутку» индекса цитируемости с помощью китайских учёных

Один из трёх самых цитируемых российских физиков из Красноярска рассказал, как авторам заработать на цитируемости статей в научных изданиях с помощью учёных Китая и назвал люминесценцию исследовательским трендом года, узнал 18 января корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Сибирский учёный Максим Молокеев вошёл в топ-14 самых знаменитых и цитируемых в научных издания исследователей России по версии Clarivate analytics за 2016 год. Старший научный сотрудник института физики имени Л. И. Киренского СО РАН достиг индекса Хирша в 18 пунктов, в качестве соавтора его процитировали 1 427 раз.

Физик признался, что работа с рентгеноструктурным анализом для получения информации о составе кристаллов сделала его известным среди исследователей из университетов Китая, Японии, Южной Кореи и других стран.

«Основной продукт работы научного сотрудника — публикации. Вот сейчас в моде люминесценция, и у исследователя есть совместная работа с китайскими учёными. Конечно, её будут цитировать, так как все исследователи в этой области друг друга знают, а редакторы научных журналов пытаются повысить свой импакт-фактор», — рассказал Максим Молокеев.

По словам учёного, в одном из университетов России, если публикуешь статью с импакт-фактором 15, платят миллион. Но чтобы такую работу сделать, нужно потратить два-три года. В Китае на порядок больше платят за научные статьи, но требуют опубликовать работу с импакт-фактором, равным 8. Это большой показатель для аспирантов. Однако в некоторых областях физики китайским исследователям не хватает специалистов.

Индекс Хирша (h-index) был придуман как наукометрический показатель в 2005 году и сейчас применяется для оценки исследований учёных, публикаций и научных организаций. Импакт-фактором (IF) называют численный показатель важности научного журнала, который ежегодно рассчитывают в Институте научной информации (Web of Science), узнал корреспондент Сиб.фм в ГПНТБ СО РАН.

Напомним, томский физик вошёл в список самых влиятельных учёных мира по версии Reuters за 2015 год По данным пресс-службы, в список Thomson Reuters вошли только три представителя России — томский физик Сергей Одинцов, ещё один физик Сергей Морозов из московского Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН, а также профессор Симеон Дянков, бывший ректор Российской экономической школы.