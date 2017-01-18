 

Глава Бурятии выдвинул идею запрета фосфатных стиральных порошков в РФ

 18 января, 14:37
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Глава Бурятии выдвинул идею запрета фосфатных стиральных порошков в РФ
Байкал, фото с сайта info-traveling.ru

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын поручил республиканскому министерству природных ресурсов подготовить обращение в правительство России с предложением рассмотреть вопрос о запрете ввоза и оборота фосфатных порошков на территории страны, а также замене таких порошков на аналогичные, узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения пресс-службы правительства региона.

По словам Наговицына, всё чаще учёные и общественники заявляют о негативном влиянии фосфатных порошков на экологию Байкала, поэтому данные предположения необходимо проверить. Если подтвердится, что именно именно наличие фосфатов в сточных водах привело к распространению в озере опасной водоросли спирогиры, то нужно отказаться от таких моющих средств в быту.

«Много разговоров идёт, что причиной являются именно фосфатные порошки. Если это доказано, то наша промышленность тогда должна менять производство, искать замену, мы же не можем оставить людей с этой проблемой, без недорогой домашней химии», — отметил глава Бурятии.

С аналогичными предложениями о запрете фосфатных порошков ранее выступали специалисты в области экологии и биологии, которые указывали на пример таких законодательных запретов в некоторых странах Европы и в Южной Корее. Как сообщал в мае 2016 года портал IrkutskMedia, моющих средств, которые могут нанести урон здоровью человека и экологии, в магазинах Иркутска около 10 % от общего количества продукции. К тому же фосфатные средства продаются по привлекательно низким ценам.

Тогда же cтарший научный сотрудник Научно-исследовательского института биологии Иркутского госуниверситета Дарья Бедулина заявляла журналистам, что по данным мониторинга Байкала, в последние годы в прибрежной части озера начала активно распространяться водоросль спирогира, и причиной этому может быть как раз использование местными жителями фосфатных порошков.

«Происходит это, в том числе, из-за плохо очищенных сточных вод, которые попадают в акваторию Байкала. В сточных водах наблюдается повышенное количество фосфора. Используя знания из мирового опыта, с середины XX века источником фосфора в сточных водах как раз являются фосфаты в моющих средствах. Необходимо решать эту проблему двумя основными мерами. На берегу Байкала нужно строить новые очистные сооружения, а также отказаться от применения моющих средств с содержанием фосфатов», — предлагала Дарья Бедулина.

Фосфаты оказывают влияние не только на активность спирогиры, но и негативно влияют на прибрежную экосистему Байкала в целом. Вещества губят губок и рачков, которые очищают байкальскую воду.

Напомним, в июле 2016 года двенадцать тысяч жителей Иркутской области подписали письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой запретить вырубку леса на десять лет и ввести мораторий на экспорт древесины.

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