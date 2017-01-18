Кондуктор в Кузбассе высадила из автобуса упавшую в обморок девушку

Кондуктор автобуса в Новокузнецке высадила на остановке 16-летнюю девушку, потерявшую сознание, и не вызвала скорую помощь — проверкой инцидента занимаются следователи, узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения кузбасского интернет журнала «Сибдепо».

О произошедшем журналистам рассказала мать несовершеннолетней: по её словам, дочь потеряла сознание, когда утром ехала в автобусе № 65б. Кондуктор привела девушку в чувство, после чего высадила на ближайшей остановке.



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Мать девушки, узнав о случившемся, обратилась в автотранспортное предприятие, обслуживающее маршрут, и попросила найти и наказать виновного кондуктора. В ответ ей сообщили, что все кондукторы были опрошены, однако никто из них описанного инцидента не помнит.

После публикации этой истории в СМИ в пресс-службе областного Следственного комитета журналистам заявили, что начата доследственная проверка по озвученной информации. Правоохранителям предстоит не только найти подтверждение самому факту, но и оценить, находилась ли 16-летняя девушка в опасности.

Напомним, что и новосибирские следователи в настоящее время проводят проверку действий кондуктора, которая 15 января выгнала из автобуса троих школьников в 30-градусный мороз. Дети возвращались после тренировки по акробатике домой, однако у одной из девочек оказалась сломана пополам транспортная карта, а денег на проезд с собой не было. Со слов детей, кондуктор, невзирая на мороз и просьбу девочки разрешить проехать бесплатно, велела ей покинуть салон.