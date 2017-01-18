Красноярские учёные разработали мобильную сушилку-автомат для пантов

Специалисты Федерального исследовательского центра (ФИЦ) в Красноярске разработали мобильный модуль по заготовке самой ценной продукции оленеводства — пантов, то есть рогов оленя в период их роста, узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения пресс-службы Красноярского научного центра СО РАН.

Создание этой разработки несколько лет назад инициировал Союз оленеводов Красноярского края, который рассчитывает, что мобильные сушилки пантов позволят региону производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. В настоящее время ценный продукт оленеводства вывозится из региона в сыром виде и приносит доход перерабатывающим предприятиям за пределами края.

Разработанный учёными модуль полностью автоматизирован и состоит из двух частей: сушильной камеры, предназначенной для термической и «ветровой» обработки сырья, а также из помещения оператора, в котором размещено оборудование для управления режимами консервации. Кроме того, в мобильную установку входят блоки хранения сырья и складирования готовой продукции.

Модуль может эксплуатироваться в условиях Крайнего Севера, в местах промысла дикого северного оленя и ведения домашнего оленеводства. Помимо создания новых рабочих мест на северных территориях Красноярского края, эксплуатация установки позволит обеспечить бережную транспортировку пантов на «большую землю».

«В процессе транспортировки трудно соблюдать технологические условия сохранности сырых пантов, в результате чего снижается их качество, теряются лечебные свойства, а также падает цена итоговой продукции. Наш модуль позволяет перерабатывать до 500 кг сырья за один цикл в непосредственной близости от мест его сбора и заготовки. Это особенно важно, учитывая то, что в Красноярском крае обитает большая популяция северного оленя, а расстояния от мест заготовки до пунктов переработки составляют тысячи километров», — отмечает руководитель проекта по разработке модуля, руководитель лаборатории лазерных технологий ФИЦ Николай Зайцев.

Отмечается, что за пределами Красноярского края разработкой уже заинтересовались оленеводы Ямала. В настоящее время красноярские учёные завершают опытные испытания модуля и отладку технологии консервации на пробной партии пантов.

Напомним, в январе следователи обвинили Минстрой Республики Тыва в пренебрежении национальными интересами и нецелевом расходовании 20 млн рублей, выделенных на возрождение пантового мараловодства. Вместо финансирования традиционного промысла чиновники направили деньги на строительство зоны отдыха в Пий-Хемском районе. Возбуждено уголовное дело.