 

Кузбасские депутаты подрались из-за журналистов

 18 января, 10:55
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Кузбасские депутаты подрались из-за журналистов
Здание администрации Новокузнецка, фото с сайта tourbina.ru

Вопрос о порядке работы СМИ стал причиной драки двух депутатов городского совета Новокузнецка, узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения информационного сайта «КузПресс».

Инцидент произошёл 17 января в здании администрации Новокузнецка после заседания одного из комитетов, на котором обсуждалась перспектива ограничения деятельности журналистов в стенах горсовета. В частности, предлагалось запретить присутствие представителей СМИ на заседаниях комитетов совета во время предварительного обсуждения вопросов перед сессиями.

Против данной инициативы выступил среди прочих глава фракции ЛДПР Эдуард Тяпикин. Его ярым оппонентом оказался единоросс Сергей Ливадный. После словесной перепалки на комитете народные избранники разошлись по своим кабинетам, но затем Тяпикин и Ливадный всё-таки вновь пересеклись в коридорах здания, и тогда уже завязалась рукопашная схватка. Либерал-демократ, защищавший права СМИ, считает себя пострадавшим.

«Когда я стоял к нему спиной, он ударил меня, старался попасть в лицо. До того, как его оттащили, он успел несколько раз ударить меня. Сейчас я пишу заявление в отдел полиции „Левобережный“», — рассказал журналистам Эдуард Тяпикин.

В свою очередь единоросс Ливадный уверен, что оппонент его спровоцировал.

«Эдик Тяпикин просто меня уже достал, он меня оскорбил, сказал, что я без ума. Говорю, прекрати так себя вести — он опять. Конечно, драка никого не красит. Но я уже третий раз избран, у меня округ, я веду работу с избирателями, у меня ответственность перед ними, а Тяпикин только бла-бла-бла», — посетовал на поведение соперника Ливадный.

Тяпикин обратился с заявлением о побоях в полицию, назначена судебно-медицинская экспертиза, которой предстоит выяснить степень тяжести телесных повреждений, полученных им.

Напомним, 14 сентября 2016 года в Новосибирской области напали на кандидата в Госдуму РФ от партии «Парнас» Егора Савина. Инцидент произошёл после того, как он потребовал устранить нарушения в агитации кандидата от «Единой России» Александра Карелина.

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