Начальник иркутских участковых отстранён от работы после массового отравления

Ленинский суд Иркутска временно отстранил от должности начальника районного отдела участковых Дениса Черемисина, который обвиняется в халатности в связи с массовой гибелью людей от отравления спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Полицейский, который был задержан 11 января и на аресте которого настаивало следствие, останется на свободе под подпиской о невыезде. Уголовное дело в отношении него возбуждено по части 3 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть более двух лиц». Максимальная санкция статьи — семь лет лишения свободы.

По версии следствия, в течение 2016 года Черемисин не организовал надлежащим образом работу участковых на административных участках в Ленинском районе Иркутска. В результате в одном из торговых павильонов в декабре оказалась в продаже спиртосодержащая жидкость для принятия ванн «Боярышник», в которой содержался метиловый спирт. Это стало причиной гибели более 70 человек, которые употребляли жидкость в качестве алкоголя.

Защита Черемисина намерена обжаловать судебное решение об отстранении его от должности в Иркутском областном суде. Примечательно, что и прокуратура выступала против отстранения полицейского, однако об этом ходатайствовали представители СКР.

Всего по уголовному делу о массовом отравлении метанолом в Иркутске были задержаны 22 человека, в отношении восьми из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё для девяти — в виде домашнего ареста, для пяти — в виде подписки о невыезде. В большинстве своём это предприниматели, занимавшиеся продажей «Боярышника», и их сотрудники. При этом основная часть — выходцы из Азербайджана.

Ранее были отстранены от должности заместитель руководителя иркутского управления Роспотребнадзора Михаил Лужнов и заместитель министра имущественных отношений региона Евгения Нефедова, которые подозреваются в халатности. Оба чиновника находятся под подписками о невыезде.

Напомним, в январе 2017 года полиция Новосибирска изъяла в одном из продуктовых магазинов города 4,5 тысячи бутылочек лосьона «Витасепт» с содержанием этилового спирта до 95 %. Это косметическое средство является популярным дешёвым заменителем алкоголя и известно в регионе под неофициальным названием «фуфырик», или «фанфурик».