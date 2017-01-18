 

Новосибирские спелеологи проведут субботник в алтайской пещере

 18 января, 18:26
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Новосибирские спелеологи проведут субботник в алтайской пещере
Фотографии предоставлены Алексеем Масловым

Спелеологи экоклуба Новосибирского госуниверситета и турклуба «Кедр» проведут субботник в одной из самых красивых и больших пещер Алтая под названием Тут-Куш, рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель экоклуба НГУ Алексей Маслов 18 января.

Экологическая спелеоэкспедиция стартует 27 января и завершится 3 февраля. В ней примут участие десять человек. Спелеологи ставят перед собой задачу — вынести как можно больше мусора из труднодоступных мест в пещере, куда легче всего попасть зимой.

«Мусор — это очень серьёзная проблема пещер как на Алтае, так и в других регионах, — отметил Алексей Маслов. — Туткушскую пещеру посещает много людей. Мы их называем „спелеотуристами“, которые к спелеологии не имеют никакого отношения. К ним также относятся коммерческие туристы. Во входных колодцах простой рельеф, и даже есть прогнившая деревянная лестница. Её мы хотим в этот раз утилизировать».

Спелеологи экоклуба НГУ в первый раз провели субботник в Туткушской пещере в начале декабря 2016 года. Тогда им удалось вынести семь объёмных мешков с мусором.

«Подземный мир богат не только сталактитами и сталагмитами, — отметил Маслов.

— Всюду валяются горы пластиковых бутылок, консервных банок, остатков спелеоснаряжения, подошв от обуви. Очень много скотча: им люди приматывают сапоги к штанам, чтобы влага не попадала.

А скотч же быстро отклеивается. Куски перчаток впечатались в глину — их надо отдирать. Кроме того, мы планируем отмывать натёки белого кальцита от глины, которой заляпали стены колодцев те, кто спускался в пещеру. Воду будем брать из подземных озёр и с помощью пульверизатора с насосом и щёток отмывать. Но, скорее всего, этим мы займёмся в более тёплое время года».

Туткушская пещера в глубину достигает 200 метров. Протяжённость ходов составляет около 1 400 метров. Спелеологи открыли её в 1985 году. Расположена пещера в 40 километрах от Горно-Алтайска. Последние 10 километров спелеологи пройдут пешком по пересечённой местности.

«Тут-Куш — очень красивая пещера, — добавил Алексей Маслов. — Один из гротов по объёмам занимает третье место в Сибири, он достигает около 300 метров в длину и более 10 метров в высоту».

Спелеологи планируют неоднократно устраивать экоэкспедиции. Маслов пояснил, что затраты на дорогу, снаряжение и питание немалые, поэтому они ищут спонсоров. Пока отозвался только магазин «Альпиндустрия», который обещал снабдить экспедицию частично снаряжением и мусорными мешками.

Информационный партнёр спелеоэкспедиции — интернет-журнал Сиб.фм.

Напомним, что в июле 2016 года участники спелеоэкспедиции «Глубины Алтая-2016», организованной Русским географическим обществом, обнаружили в пещере Кёк-Таш четыре новых вида животных, а также уточнили карту пещеры с помощью современного оборудования.

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