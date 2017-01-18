Новосибирский областной суд рассмотрит дело об убийстве Карины Залесовой

Областной суд Новосибирска принял на рассмотрение апелляционные жалобы по делу об убийстве 16-летней школьницы Карины Залесовой, рассказала корреспонденту Сиб.фм 18 января начальник отдела по обеспечению судопроизводства Первомайского районного суда Новосибирска Татьяна Аладьина.

18 января Первомайский суд Новосибирска отправил апелляционные жалобы потерпевших и адвоката подсудимого по делу об убийстве Карины Залесовой в областной суд.

«Дата судебного заседания пока неизвестна, поскольку областной суд сам определяет дату рассмотрения. Апелляции были поданы в Первомайский суд 8 ноября 2016 года», — прокомментировала Татьяна Аладьина.

Приговор Марку Конькову Первомайский суд вынес 31 октября 2016 года. Подростку было назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы. После оглашения приговора обе стороны написали апелляционные жалобы. Родители Карины Залесовой боятся, что суд может смягчить наказание.

«Коньковы постоянно пишут жалобы — они недовольны приговором, требуют, чтобы статью (105 УК РФ — прим. Сиб.фм) переквалифицировали со второй части на первую, — рассказала корреспонденту Сиб.фм мать Карины Юлия Залесова. — Хотя особая жестокость там налицо: 26 ножевых ранений и четыре удара тупым предметом по лицу. Врачи констатировали, что Карина жила ещё несколько часов, и ей не вызвали скорую. Экспертиза Сербского показала, что Марк — садист.

В особый отдел уголовное дело перевели далеко не сразу. Когда мы решили обратиться к начальнику Следственного комитета России Александру Бастрыкину спустя полгода после убийства, дело сдвинулось с мёртвой точки.

Следствием занялись специалисты особого отдела, и первую часть статьи заменили на вторую».

После вынесения приговора родители убитой девочки написали апелляционную жалобу, в которой потребовали увеличить осуждённому срок до десяти лет лишения свободы — таково максимальное наказание для несовершеннолетних по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»).

«Марк не раскаялся, на суде он отказался от последнего слова, — пояснила Юлия Залесова. — Мне кажется, он так и не осознал, что натворил».

28 августа 2015 года в доме новосибирского бизнесмена было обнаружено тело 16-летней Карины Залесовой со множественными ножевыми ранениями. В убийстве был обвинён сын бизнесмена, бывший друг девочки — 16-летний Марк Коньков. После того как судья Первомайского района Новосибирска отпустила его домой, неравнодушные активисты написали петицию, которая за несколько дней собрала более 70 тысяч подписей. В результате широкого общественного резонанса суд отправил подростка под арест. В конце октября 2016 года Первомайский районный суд Новосибирска приговорил Марка Конькова к девяти годам лишения свободы за убийство Карины Залесовой.

Напомним, что в конце декабря 2016 года неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию о ведении следствия. Активисты создали новую группу и ведут переговоры с техподдержкой сайта, чтобы восстановить удалённую информацию.