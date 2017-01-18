Новосибирский предприниматель выпустил уголь к встрече Путина и Трампа

Новосибирская компания по производству древесного угля для барбекю «Жарики» выпустила товар, посвящённый будущей встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Сибкрай.ru» 18 января.

Товары с углём под названием «Новый мир» планируется отправить в Белый дом. В розницу «Трамп» и «Путин» обойдутся российскому покупателю примерно в 65 рублей за килограмм.

Директор компании «Жарики» Дмитрий Дёмин назвал инаугурацию Дональда Трампа и встречу нового президента США с Владимиром Путиным событиями, которые должны определить развитие всего мирового сообщества.

«Люди России, США, да и других стран ждут от этой встречи нового мира, в котором будет меньше войн, меньше агрессии и больше совместной работы, борьбы с терроризмом, добра и любви, — отметил Дёмин. — Помните, как в 1975 году мировая общественность приветствовала стыковку нашего „Союза“ и американского „Аполлона“? Это было событие планетарного масштаба! Жаль только, что тогда эта встреча не привела к политическому потеплению. Будем надеяться, что на этой встрече больших возможностей президенты смогут принять совместные решения, которые приведут к развитию отношений между Россией и США, а значит, положительно повлияют на развитие всего мира».

Раньше новосибирская фабрика «Жарики» уже выпускала древесный уголь и древесноугольные брикеты в упаковке с громкими названиями «Обамавуд. Кривое дерево», «Россия — Президент», «Грязная фрау Меркель». Посвящённый уходящему президенту США товар «Обамавуд. Кривое дерево» Дёмин снимать с продажи не собирается. Он также обратил внимание на то, что «Обамавуд» выпускается в маленьких пачках.

Напомним, что в апреле 2016 года жительница Красноярска открыла кафе с фотографиями Путина и лицом Обамы на туалетной бумаге.