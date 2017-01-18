Прокуратура Омска заблокировала сайты с запрещёнными лекарствами

Омская прокуратура заблокировала доступ к 24 сайтам в интернете, на страницах которых была размещена информация о продаже запрещённых лекарственных препаратов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Прокуратуры Омской области 18 января.

Прокуратура Ленинского округа Омска во время мониторинга интернета выявила сайты, где была опубликована информация о продаже лекарственных препаратов, которые не были зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств России.

«При этом вход на сайты являлся свободным, регистрация пользователей для доступа к использованию ресурсов не требовалась, — отметили в пресс-службе. — Употребление лекарственных препаратов, не включённых в государственный реестр, могло причинить вред жизни и здоровью граждан».

За продажу и распространение не зарегистрированных в России лекарств и медицинских изделий законом предусмотрена уголовная и административная ответственность. В настоящее время заблокирован доступ к 24 сайтам.

«Вступившие в законную силу решения суда направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения интернет-сайтов в Единый реестр доменных имён, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в феврале 2015 года новосибирские разработчики выпустили бесплатное приложение для поиска лекарств в аптеках Новосибирска.