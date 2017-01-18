Омские приставы разыскали вывезенного из Франции трёхлетнего ребёнка

Судебные приставы Омска нашли трёхлетнюю девочку, которую мать увезла от бывшего мужа из Франции в Россию, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Федеральной службы судебных приставов по Омской области 18 января.

35-летняя уроженка Омска жила в городе Руан во Франции вместе с мужем-французом. Осенью 2016 года она подала заявление на развод и увезла трёхлетнюю дочь домой в Омск. Отец объявил ребёнка в розыск — подал заявление в Министерство юстиции Французской Республики.

28 декабря 2016 года запрос из Франции поступил в омское УФССП. В течение двух дней приставы отыскали женщину и дочь. Матери предложили добровольно вернуть ребёнка в страну, где он официально зарегистрирован.

«17 мая 2014 года вступил в силу Федеральный закон „О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с присоединением Российской Федерации к Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей“, — подчеркнули в пресс-службе УФССП. — Целью Конвенции является обеспечение незамедлительного возвращения детей, незаконно перемещённых в любую из стран-участниц Конвенции».

Напомним, что в декабре 2016 года приставы вернули жительнице Новосибирска четырёхлетнего сына, которого отец скрывал от неё по всей России в течение двух лет.