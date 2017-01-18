 

Прокуратура обязала депутатов пристроить бездомных собак Кузбасса

 18 января, 15:09
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Прокуратура обязала депутатов пристроить бездомных собак Кузбасса
Фото Ольги Цаплиной из архива Сиб.фм

Правила отлова и содержания бездомных животных предложили принять депутатам Кемеровской области — зоозащитники рассказали о тысячах бездомных собак и массовых убийствах животных, узнал 18 декабря корреспондент Сиб.фм на сайте прокуратуры Кемеровской области.

Нормативный правовой акт о содержании и отлове бездомных собак и кошек должны разработать в Совете народных депутатов Кемеровской области. Прокурорская проверка установила правовой пробел в соблюдении законов РФ о ветеринарии и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.


Почему в Новосибирске так сложно решить проблему бездомных животных

Частые нападения бездомных собак и риск распространения бешенства стали причиной предложений к депутатам Кузбасса. Согласно требованиям закона, органы власти должны определить бюджет и организации для отлова и содержания животных. Пока что проблемой бездомных собак в Кемерове занимается муниципальное «Спецавтохозяйство», выяснил корреспондент Сиб.фм у зоозащитников.

Городской приют «Верный» в Кемерове содержит одновременно более 90 собак на средства пожертвований. Решить проблему с помощью благотворительных приютов невозможно, считают местные зоозащитники. Приюты есть во всех городах, однако для каждого нового нужно покупать землю и помещения, так как арендаторов из собачьих приютов в регионе не жалуют.

«Множество бездомных животных на улицах, стаи собак в гаражах и на свалках, люди звонят каждый день. В последние две недели люди массово находят трупы собак, догхантеры расстреливают животных, в приют присылают отравленные корма. Страшнее не массовые убийства собак, а сам факт распространения подобных убеждений», — рассказала Сиб.фм директор кемеровского приюта «Верный» Людмила Василюк.

Напомним, неизвестные отравили собак, лечащих детей-инвалидов в Омске. Две обученные работе с детьми собаки скончались в июле 2016 года после отравления таблетками, завёрнутыми в куски мяса. Неизвестные подбросили мясо на огороженную территорию станции, предназначенной для совместных занятий собак и детей. Всего на станции по программе канистерапии с детьми занимались 35 собак — тренировки проводились на большой кинологической площадке. Жители микрорайона тоже стали выгуливать своих питомцев на этой территории.

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