 

Путин дистанционно запустил нефтепровод в Эвенкии

 18 января, 20:58
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Путин дистанционно запустил нефтепровод в Эвенкии
Фото с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт эксплуатации магистрального нефтепровода Куюмба — Тайшет, который соединяет богатые Куюмбинское и Юрубчено-Тохомское месторождения в Эвенкии (Красноярский край) с трубопроводной системой «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения пресс-службы Кремля.

Новая ветка магистрального нефтепровода начинается от таёжного посёлка Куюмба и заканчивается на головной нефтеперекачивающей станции в районе города Тайшет Иркутской области. Как отмечается на сайте компании «Транснефть», которая вела строительство нефтепровода, работы пришлось вести в крайне сложной природно-климатической обстановке: грунты в Эвенкии представляют собой многолетнюю мерзлоту, до 70 % из них заболочены и обводнены. Строительство осложнялось значительными перепадами температур и отсутствием дорог, а также какой-либо промышленной и иной инфраструктуры.

Как уверяет компания, в процессе строительства магистрального нефтепровода были соблюдены все требования промышленной и экологической безопасности. Трассы трубопроводов проходят вне зон особо охраняемых природных территорий и мест традиционного природопользования малочисленных народов Севера.

Трубопроводная система Куюмба — Тайшет, согласно справке «Транснефти», на первом этапе будет иметь мощность магистрального нефтепровода до 8,6 млн тонн в год. К 2023 году эта мощность будет увеличена до 15 млн тонн в год. Протяжённость нефтепровода составляет 697 километров (505 километров проходит по территории Красноярского края, 192 километров — по территории Иркутской области).

Строительство нефтепровода велось с декабря 2013 года. Для эксплуатации магистрального нефтепровода Куюмба — Тайшет создано 800 новых рабочих мест.

Напомним, в ближайшее время в Иркутской области совместное предприятие российской «Иркутской нефтяной компании» и трёх японских фирм должно начать добычу нефти как для продажи внутри России, так и для экспорта в Японию.

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