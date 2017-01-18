 

Самолёты из Новосибирска в Томск станут летать два раза в неделю

 18 января, 10:14
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Самолёты из Новосибирска в Томск станут летать два раза в неделю
Фото с сайта dozorsv.ru

Регулярные авиарейсы из Новосибирска в Томск после долгого перерыва возобновятся с конца января, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы новосибирского аэропорта Толмачёво 18 января.

23 января авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» запустит регулярные рейсы по направлению Новосибирск — Томск. Попасть из Новосибирска в Томск и в обратном направлении можно будет два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Перевозить пассажиров будут региональные самолёты Ан-28.

Рейс СЛ 45 будет вылетать из Томска в 15:00 и прибывать в Новосибирск в 15:35. Время отправления рейса СЛ 46 из Новосибирска в Томск — в 17:00.

«Данные рейсы субсидируются в рамках государственной поддержки региональных авиаперевозок в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1242, — пояснили в пресс-службе аэропорта. — Кроме того, партнёр новосибирского аэропорта авиакомпания „Ангара“ предлагает приобрести авиабилеты на рейсы в Томск, которые авиакомпания выполнит в период с 14 января по 25 марта 2017 года. Частота вылетов — раз в две недели, по субботам».

В пресс-службе Толмачёво агентству «Интерфакс-Сибирь» сообщили, что ранее регулярные рейсы из Новосибирска в Томск выполняла авиакомпания «Томск Авиа», которая прекратила полёты в 2015 году. В 2013 году компания оказалась в сложной финансовой ситуации, в настоящее время идёт процедура наблюдения над «Томск Авиа» в рамках дела о банкротстве.

Авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» создана в 2008 году, начала выполнять коммерческие рейсы с 2014 года. Парк авиакомпании включает шесть самолётов региональных воздушных линий Ан-28.

Отметим, что пассажиропоток новосибирского аэропорта Толмачёво в 2016 году увеличился на 10,6 % по сравнению с 2015 годом — до 4,097 млн человек. В настоящее время Толмачёво входит в десятку крупнейших аэропортов по пассажиропотоку в России.

Напомним, что в июле 2013 года авиакомпания «Томск Авиа» объявила о запуске ежедневных рейсов из Новосибирска в Барнаул, Кемерово и Новокузнецк.

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