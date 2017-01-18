Угольный магнат Щукин признался в даче взятки главе кемеровского СК

Кемеровский предприниматель Александр Щукин, помещённый под домашний арест после обвинения в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской», написал явку с повинной, узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения «Коммерсанта».

Щукин признал, что в 2014 году преподнёс главе управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, также фигурирующему в деле о вымогательстве акций, автомашину BMW X5. В то же время сам Калинкин по-прежнему отрицает получение взятки.

Напомним, что фигурантами по уголовному делу о вымогательстве у Антона Цыганкова 51 % акций АО «Разрез „Инской“» стоимостью около 1 млрд рублей являются не только руководитель управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин и угольный магнат Александр Щукин, но и два кузбасских вице-губернатора, Александр Данильченко и Алексей Иванов.

По версии следствия, в июле 2016 года, действуя в интересах Щукина, генерал СКР Калинкин распорядился завести в отношении совладельца угольного разреза Антона Цыганкова уголовное дело, после чего тот сразу же был задержан на 48 часов, что, по оценке следствия, позволило оказать на него давление в вопросе передачи принадлежавших ему акций. В настоящее время все обвиняемые по делу, кроме Калинкина, который находится в СИЗО, помещены под домашний арест,

Проверяя показания Щукина о подарке в виде дорогостоящей машины, силовики подтвердили эту информацию и установили, что иномарка была оформлена на мать гражданской супруги генерала Калинкина. Дальнейшее разбирательство показало, что машину из автосалона забирал сам генерал. Эти и другие данные позволили следствию сделать вывод, что фактически автомобилем владеет Сергей Калинкин. При этом в декларациях о доходах и имуществе Калинкина за период с 2012 по 2015 год указано, что ему принадлежит только автомобиль ВАЗ-2106.

Подаренный BMW оценён в 6,5 млн рублей, на него наложен арест. Следствие по делу о вымогательстве крупного пакета акций угольного разреза продолжается.

Напомним, в Хакасии Абаканский городской суд поместил под арест на два месяца нескольких чиновников, включая руководителя администрации главы республики Владимира Бызова, обвиняемого во взятке и мошенничестве с госзакупками на 195 млн рублей.