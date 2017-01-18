 

Угольный магнат Щукин признался в даче взятки главе кемеровского СК

 18 января, 11:19
подходящие темы
Угольный магнат Щукин признался в даче взятки главе кемеровского СК
александр щукин. фото с сайта nk-tv.net

Кемеровский предприниматель Александр Щукин, помещённый под домашний арест после обвинения в вымогательстве контрольного пакета акций угольного разреза «Инской», написал явку с повинной, узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения «Коммерсанта».

Щукин признал, что в 2014 году преподнёс главе управления СКР по Кемеровской области Сергею Калинкину, также фигурирующему в деле о вымогательстве акций, автомашину BMW X5. В то же время сам Калинкин по-прежнему отрицает получение взятки.

Напомним, что фигурантами по уголовному делу о вымогательстве у Антона Цыганкова 51 % акций АО «Разрез „Инской“» стоимостью около 1 млрд рублей являются не только руководитель управления СКР по Кемеровской области Сергей Калинкин и угольный магнат Александр Щукин, но и два кузбасских вице-губернатора, Александр Данильченко и Алексей Иванов.

По версии следствия, в июле 2016 года, действуя в интересах Щукина, генерал СКР Калинкин распорядился завести в отношении совладельца угольного разреза Антона Цыганкова уголовное дело, после чего тот сразу же был задержан на 48 часов, что, по оценке следствия, позволило оказать на него давление в вопросе передачи принадлежавших ему акций. В настоящее время все обвиняемые по делу, кроме Калинкина, который находится в СИЗО, помещены под домашний арест,

Проверяя показания Щукина о подарке в виде дорогостоящей машины, силовики подтвердили эту информацию и установили, что иномарка была оформлена на мать гражданской супруги генерала Калинкина. Дальнейшее разбирательство показало, что машину из автосалона забирал сам генерал. Эти и другие данные позволили следствию сделать вывод, что фактически автомобилем владеет Сергей Калинкин. При этом в декларациях о доходах и имуществе Калинкина за период с 2012 по 2015 год указано, что ему принадлежит только автомобиль ВАЗ-2106.

Подаренный BMW оценён в 6,5 млн рублей, на него наложен арест. Следствие по делу о вымогательстве крупного пакета акций угольного разреза продолжается.

Напомним, в Хакасии Абаканский городской суд поместил под арест на два месяца нескольких чиновников, включая руководителя администрации главы республики Владимира Бызова, обвиняемого во взятке и мошенничестве с госзакупками на 195 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
Комментарии

Редакция Сиб.фм призывает к конструктивной и взвешенной дискуссии по теме опубликованного материала. Недопустимы и удаляются комментарии, которые нарушают действующее законодательство, содержат призывы к агрессии, оскорбления любого характера, либо не относятся к теме публикации. Редакция не несёт ответственности за содержание комментариев.

новости по теме
публикации по теме
 1.12.2016, 12:19 • интервью

Никаких иллюзий у нас не осталось

Корреспондент Сиб.фм поговорил с Леонидом Волковым — политиком, лидером Движения защиты интернета и просто неравнодушным человеком о жизни, судебной системе и о будущем президенте России.

Адвокат

 17.11.2016, 11:57 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
Новая колонка Дмитрия Петрова из мест заключения о том, как работает теневая «бизнес-модель» российской судебной системы и при чём тут адвокат.
 21.07.2016, 09:41 • статья

Взятки гладки

Следователи уже год пытаются посадить в тюрьму начальника отдела противодействия коррупции МВД «Новосибирский» Виктора Шадрина, несмотря на то, что дело, похоже, не имеет никакой судебной перспективы. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации.
самое популярное
 16 января, 09:18 • новость

Новосибирский кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз

Кондуктор выгнала детей из автобуса в мороз около −30 °С из-за сломанного проездного в Новосибирске
 10 января, 11:10 • репортаж

От заката до рассвета

Корреспондент Сиб.фм отправился в компьютерный клуб ночью, чтобы вспомнить беззаботную юность и выяснить, зачем такие заведения нужны в эпоху повсеместного интернета.
 9 января, 17:22 • новость

Житель Новосибирска избавился от сугроба, написав на нём имя мэра

Активист из Новосибирска Андрей Афанасьев написал краской на сугробе в центре города имя мэра Анатолия Локтя, в результате чего на следующий день сугроб убрали.
 13 января, 17:02 • новость

Хакеры взломали группу памяти новосибирской школьницы Карины Залесовой

Неизвестные взломали группу «ВКонтакте» памяти убитой новосибирской школьницы Карины Залесовой и удалили собранную за полтора года информацию.
 13 января, 09:30 • новость

Новосибирская полиция расследует драку мужчины и школьника из-за курения в Академгородке

Житель соседнего с новосибирским лицеем дома избил подростков из-за курения во дворе, по данным местных общественников. Полицейские проверяют драку 30-летнего мужчины и 16-летнего подростка.
 16 января, 23:51 • новость

Житель Новосибирска не смог отсудить у бывшей сожительницы совместно нажитых котов

Октябрьский районный суд Новосибирска завершил первый в своей истории раздел домашних котов, которые выступали в качестве совместно нажитого имущества, а делили животных бывшие гражданские супруги.
присоединяйтесь!
    