 

Водитель БелАЗа выжил после падения машины с высоты 10 метров под Красноярском

 18 января, 11:54
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Водитель БелАЗа выжил после падения машины с высоты 10 метров под Красноярском
Фото с сайта 24.mchs.gov.ru

Карьерный самосвал БелАЗ, работавший на угольном разрезе в районе города Назарово Красноярского края, упал с обрыва высотой 10 метров — водителю удалось выжить, несмотря на то, что кабина многотонной машины была сильно смята, узнал корреспондент Сиб.фм 18 января из сообщения пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл, когда машина массой 33 тонны и грузоподъёмностью 45 тонн выгружала породу. Самосвал неожиданно упал в отвал, перевернулся и пролетел около 10 метров вниз. Работники угольного разреза немедленно вызвали сотрудников пожарно-спасательного гарнизона по охране города Назарово.

Как выяснили прибывшие на место происшествия пожарные, в результате падения прочная рама БелАЗа лопнула, автомобиль сложился, смяв кабину, в которой находился водитель, но тот остался жив. При этом произошёл розлив большого количества дизельного топлива, имелась угроза возгорания. Помимо прочего жизни водителя угрожало и то, что был возможен дальнейший сход породы вместе с опрокинувшимся автомобилем ещё дальше вниз по отвалу, до отметки 30 метров.

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию по разблокированию водителя, зажатого в кабине, и пресечению возгорания БелАЗа. В ходе грамотно проведённых действий пожарным удалось спасти жизнь 55-летнему водителю перевёрнутого автомобиля, который получил многочисленные переломы, ушибы и переохлаждение организма: операция по спасению осложнялось тем, что на тот момент в районе происшествия температура составляла 35 градусов мороза. После того как водителя удалось извлечь из кабины, он был госпитализирован.

Напомним, в августе 2016 года районный суд Омска взыскал с компании «Омский завод транспортного машиностроения» 700 тысяч рублей в пользу 22-летней девушки, которая получила травмы в ДТП с участием танка Т-80. Инцидент произошёл в сентябре 2014 года: ночью на перекрёстке столкнулись автопоезд МАЗ-5373, перевозивший танк Т-80, и автомобиль Daewoo Matiz. Пассажирка легковой машины получила тяжёлые травмы.

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