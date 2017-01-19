Экс-омбудсмен Астахов на Крещение искупался в кузбасской проруби

Бывший уполномоченный по правам ребёнка Павел Астахов в Крещенскую ночь искупался в реке Кие под Мариинском Кемеровской области, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения кузбасского издания «Газета Кемерова».

Видео с места купания экс-омбудсмен опубликовал на своей странице в Instagram. В ролике Астахов трижды окунается в прорубь, перекрестившись перед тем как войти в неё и перед тем как окунуться. Слышно, как он после купания произносит слова «Аминь. Ух, хорошо!» Видеоролик Астахов сопроводил словами о том, что не первый раз на Крещение приезжает именно в Кузбасс.

«По традиции, сложившейся [за] пять лет, купаемся в Кемеровской области в реке Кие возле города Мариинска. С праздником Богоявления!» — написал экс-омбудсмен.

По данным местных журналистов, в 2015 году Астахов, будучи тогда ещё уполномоченным по правам ребёнка, искупался в купели в кемеровском селе Елыкаево, в 2016 году он окунулся в прорубь в реке Кие. Объяснений, почему экс-омбудсмен избрал именно Кузбасс для ежегодных крещенский купаний, в СМИ не приводится. Однако стоит отметить, что Астахов в 2013 году был награждён Орденом Почёта Кузбасса, а также является почётным гражданином Кемеровской области.

Напомним, в Новосибирске спасатели заранее подготовили места у водоёмов, где православные верующие смогут безопасно провести обряд купания в Крещение. На этих прибрежных участках кроме спасателей дежурят бригады скорой медицинской помощи, а также полиция. Купания продлятся в течение всего 19 января до полуночи.