Два человека погибли при обрушении крыши конного клуба под Новосибирском

Два человека погибли и ещё двое получили травмы в результате обрушения крыши конного клуба «Аллюр» вблизи Нового посёлка под Новосибирском, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения регионального управления следственного комитета.

«По данным следствия, вечером 19 января 2017 года произошло обрушение крыши конного клуба „Аллюр“, расположенного вблизи Нового посёлка Новосибирской области. В результате обрушения крыши погибли 15-летний ребёнок и 45-летний мужчина, двое подростков получили травмы и в настоящее время находятся в больнице», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает региональное управление МЧС, кинологические работы по поиску тел под завалами на месте происшествия закончены. Полная ликвидация последствий обрушения будет завершена в ближайшие часы. Кроме спасателей и пожарных МЧС на месте работают аварийно-спасательные формирования Новосибирской области и другие службы, в том числе 150 военнослужащих спасательного центра МЧС, прибывших из посёлка Коченёво. Всего в работах задействованы 280 человек и 68 единиц техники.

Кроме людей под завалами погибли и лошади: сообщается о трёх погибших животных, ещё одно спасателям удалось извлечь из-под завалов живым.

Причины обрушения пока не называются — возможно, кровля рухнула под тяжестью снега. Следственными органами по факту обрушения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Напомним, в начале января в городе Бердске Новосибирской области произошёл пожар на крыше дворца культуры «Родина». В результате возгорания никто не пострадал. Незадолго до Нового года в здании завершили ремонт стоимостью около 500 млн рублей.