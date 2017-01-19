Бывший глава «Вектора» заочно арестован в Новосибирске

Экс-глава Новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Илья Дроздов подозревается в хищении более 2 млн рублей, за что заочно арестован Новосибирским районным судом, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения ТАСС 19 января.

По предварительной версии следствия, в июне 2006 года генеральный директор «Вектора» Илья Дроздов, используя служебное положение, украл более 2 млн рублей. В настоящее время он скрывается от правоохранительных органов, и его местонахождение неизвестно.

«Новосибирский районный суд по ходатайству следователя избрал меру пресечения Дроздову в виде заочного ареста», — сказал представитель прокуратуры Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Областной прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Юрий Кондратьев прокомментировал «Интерфаксу», что в настоящее время у правоохранительных органов есть основания полагать, что Дроздов находится за пределами России. Поэтому в конце 2016 года он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

В отношении Ильи Дроздова в 2014 году было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество») и статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В совокупности максимальный срок наказания согласно этим статьям составляет от 10 до 15 лет лишения свободы.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России, расположенный в наукограде Кольцово Новосибирской области. «Вектор» основан в 1974 году. Изначально основной задачей центра было изучение возбудителей смертельно опасных болезней, таких как сибирская язва и туляремия, для создания на их основе биологического оружия. В настоящее время специалисты «Вектора» занимаются разработкой средств диагностики и лечения инфекционных болезней, разрабатывают вакцины против ВИЧ-инфекции, свиного гриппа и лихорадки Эбола.

Напомним, что в мае 2016 года полиция Новосибирска объявила в розыск бывшего гендиректора центра вирусологии «Вектор» Илью Дроздова, подозреваемого в хищении 2 млн рублей.