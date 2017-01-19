 

Голландские архитекторы защитят Европейский берег от паводка в Новосибирске

 19 января, 18:49
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Голландские архитекторы защитят Европейский берег от паводка в Новосибирске
Фото со страницы «Сибкадемстроя» на странице в Facebook

Архитекторы «Сибкадемстроя» совместно с голландским бюро KCAP разработали концепцию строительства многоуровневой набережной микрорайона Европейский берег в Новосибирске: каждый уровень учитывает все возможные паводки, поэтому затоплений не будет, узнал 19 января корреспондент Сиб.фм в пресс-службе компании.

Набережная будет связывать береговую линию и микрорайон Европейский берег. Перед архитекторами стоит задача сделать общедоступную набережную, которая будет интересна всем возрастным категориям жителей микрорайона и горожанам в целом.

«Проект благоустройства набережной находится на стадии обсуждения, итоговый вариант будет дорабатываться исходя из реалий рынка и эволюции продукта. Планируем несколько ключевых аттракторов, которые будут работать в различных масштабах. Будут созданы: прогулочные и беговые зоны, детские площадки, спуск к воде», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе «Сибкадемстроя».

Работы по проекту планируют начать в 2017 году с отсыпки призмы набережной и формирования каркаса.

«У нас создан один из вариантов концепции, по которому в 2017 году начнутся работы по формированию откосов, в 2018 планируем окончательно доделать каркас, дорожки, лестницы, а в 2019 — приступить непосредственно к благоустройству», — добавил представитель компании.

Весной 2017 года Новосибирскую область ожидают сильные паводки. В пресс-службе отметили, что при строительстве такого объекта учитываются все возможные риски — просчитываются паводки. Значит, подтопления не будет.

Напомним, что с апреля 2016 года набережная Новосибирска называется Михайловской. Власти намерены благоустроить её, создав таким образом «самую красивую набережную Сибири».

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