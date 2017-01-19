Избитый кочергой подросток обморозил ноги в Омской области

Сотрудники СКР по Омской области возбудили два уголовных дела после того, как в местном посёлке Муромцево 14-летний мальчик, избитый кочергой и выгнанный из дома на улицу, обморозил пальцы ног, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения пресс-службы ведомства.

По версии следствия, 14 января 37-летняя жительница посёлка, пребывая в алкогольном опьянении, избила кочергой своего сына, отстающего в психическом развитии. Причиной побоев стало то, что подросток сделал ей замечание по поводу злоупотребления спиртным. Затем мать выгнала мальчика без верхней одежды и обуви на улицу.

«Пока беспомощный босой ребёнок замерзал на тридцатиградусном морозе, его родная мать спокойно заперла дверь и легла спать. За час, проведённый на улице, он получил обморожение пальцев ног. Можно предположить, что последствия стали бы необратимыми, если бы его не спасла 56-летняя бабушка, которая зашла проведать внука и отвезла его в больницу», — говорится в сообщении СК.

С обморожением пальцев ног и ушибами рук мальчик был госпитализирован и в настоящее время получает всю необходимую медицинскую помощь. Через два дня об этой истории сообщили омские СМИ, вскоре на ситуацию отреагировали следователи. После проверки всех обстоятельств в отношении матери ребёнка было возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.

Следователи располагают данными о том, что мать подростка систематически злоупотребляла спиртным, имея на попечении троих несовершеннолетних детей, и ранее была лишена родительских прав в отношении 11-летнего сына. В связи с этим следователи пришли к выводу, что обморозившегося подростка можно было защитить от издевательств заблаговременно, если бы соответствующие инстанции вовремя навещали семью. Поэтому сейчас уголовное дело возбуждено и в отношении сотрудников органов опеки Муромцевского района, их действия квалифицируются по статье 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, в начале декабря 2016 года сотрудники Следственного комитета в Новосибирске начали доследственную проверку, после того как 13-летний школьник обморозил ноги, убежав с урока физкультуры из-за конфликта с учителем.