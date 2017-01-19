Криминалисты Красноярска вскроют 30 могил в поисках пропавшего тела

Следователи Красноярска намерены провести эксгумацию 30 захороненных тел, чтобы найти утерянное тело 88-летней жительницы города, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения телеканала ТВК.

Пожилая женщина скончалась ещё 9 декабря 2016 года, причиной смерти стал сердечный приступ. Тело покойной перевезли в морг, что подтверждается свидетельством о смерти, которое осталось у родных. Однако когда 12 декабря родственники прибыли в морг, чтобы забрать тело, им объявили, что оно утеряно из-за «технического сбоя».

В Красноярском краевом бюро судебно-медицинской экспертизы журналистам сообщили, что тело покойной не смогли обнаружить из-за того, что в морге скопилось много других тел, которые не вывозятся работниками городского кладбища Бадалык. Следователи, которые занимаются поисками тела пенсионерки, полагают, что она по ошибке была захоронена среди 30 неопознанных тел, которые теперь придётся эксгумировать.

«Среди версий следствие рассматривает случайное захоронение, а также преднамеренную кражу тела из помещения морга. Мы также устанавливаем другие обстоятельства. Сотрудники морга поясняют, что в тот период, когда тело женщины могло исчезнуть из помещения морга, камеры наружного наблюдения не работали. Поэтому установить по ним обстоятельства не представляется возможным», — сообщила пресс-секретарь регионального управления СКР Ольга Шаманская.

Кроме того, следователи намерены допросить сотрудников морга с использованием полиграфа. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность».

Напомним, в конце декабря 2016 года защитники скончавшегося в СИЗО экс-руководителя новосибирского общественной организации «Безопасный район» Павла Подъячева обвинили свидетеля по делу в утрате вещественного доказательства — миллиона рублей, который якобы предназначался погибшему в качестве взятки.