Летевший во Вьетнам самолёт экстренно сел в Красноярске из-за засорившихся туалетов

Пассажирский Boeing авиакомпании Pegas Fly, следовавший по маршруту Пермь — Камрань (Вьетнам), экстренно приземлился в аэропорту Красноярска, узнал корреспондент Сиб.фм 19 января из сообщения РИА Новости.

Источник информагентства в экстренных службах региона сообщил, что, по предварительным данным, у самолёта оказались засорены все туалеты и продолжать полёт стало невозможно. Экипаж принял решение совершить промежуточную посадку в Красноярске.

На борту самолёта находилось 300 пассажиров, из них 30 — дети. Посадка прошла успешно. Через пять часов после приземления технические работы были завершены, и воздушное судно вместе с пассажирами, которые всё это время находились в аэропорту в стерильной зоне, продолжило рейс.

Енисейская транспортная прокуратура проводит проверку по факту технической посадки воздушного судна и соблюдения прав пассажиров.

Напомним, в ноябре 2016 года пассажирский одномоторный самолёт Cessna 208 надломил стойку шасси и выкатился за пределы посадочной полосы при взлёте в аэропорту села Богучаны на востоке Красноярского края. Самолёт принадлежал авиакомпании «Аэрогео» и выполнял рейс по доставке больного в Красноярск.