 

Новосибирского оператора «Новотелеком» могут продать «ЭР-Телекому»

 19 января, 16:32
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Новосибирского оператора «Новотелеком» могут продать «ЭР-Телекому»
Фото с сайта gorodvitebsk.by

Крупнейший новосибирский оператор связи «Новотелеком» может быть продан пермскому «ЭР-Телеком Холдингу», подтвердили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе «Новотелекома» 19 января.

Пресс-служба «Новотелекома» возможность продажи компании подтвердила, но от дальнейших комментариев отказалась. По информации «Континент Сибирь», Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство пермского «ЭР-Телеком Холдинга» (работает под брендами «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») о покупке 100 % долей в уставном капитале «Новотелекома» («Электронный город», «Электронный город Бизнес»).

Компания «ЭР-Телеком» на федеральном уровне ранее заявляла о своих намерениях скупать сибирских операторов связи. В течение всего 2016 года велись активные переговоры о продаже «Электронного города» «ЭР-Телекому».

Заявления о том, что «Новотелеком» будет продан именно «ЭР-Телекому», пока преждевременны. Так, к примеру, в 2011 году велись переговоры о продаже «Новотелекома» новосибирскому «Вымпелкому». Сделка тогда так и не состоялась по инициативе «Вымпелкома». «Электронный город», в свою очередь, продолжил самостоятельное развитие в регионе. Сумма сделки на тот момент оценивалась аналитиками iKS-Consulting в 2,9 млрд рублей.

Напомним, что 1 апреля 2013 года компания «Новотелеком» запустила безлимитный тариф стоимостью 30 рублей в месяц, чтобы обеспечить доступ в интернет пенсионерам и инвалидам.

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