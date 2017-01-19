 

Новосибирскому хакеру вынесли приговор за вирусные атаки на СО РАН

 19 января, 13:35
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Новосибирскому хакеру вынесли приговор за вирусные атаки на СО РАН
Фото с сайта news.boyarka.name

Районный суд Новосибирска вынес приговор 21-летнему хакеру за создание и распространение компьютерных вирусов на информационно-телекоммуникационные системы региона, рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель пресс-службы Управления ФСБ России по Новосибирской области Ирина Зеброва 19 января.

Начинающего хакера сотрудники УФСБ вычислили в апреле 2016 года. Используя вредоносное программное обеспечение, он совершил компьютерные атаки на базы данных органов исполнительной власти Новосибирска, научные институты СО РАН, а также государственные учреждения Алтайского края.

Новосибирский районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления по части 1 статьи 273 УК РФ («Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ») и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

«Ущерба от вирусных атак не было, поскольку мы оперативно их выявили, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Ирина Зеброва. — Имело место только воздействие программ. Он смог достучаться до важных информационных ресурсов — на этом этапе мы пресекли его дальнейшие действия».

Как отмечал молодой человек, конкретной цели у него не было, он просто испытывал свой потенциал программиста.

Напомним, что в ноябре 2015 года вирусная атака уничтожила большую часть данных управления финансов мэрии города Бердска Новосибирской области.

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